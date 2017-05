A la llamada del Reverendo Peyton

Saquen las mecedoras al porche para ser partícipes de las sesiones de blues más bastardas que se hayan podido encontrar. Pero no se sienten sobre ellas. Láncenlas al vacío, con fuerza, y esperen a ver cómo se despedazan al tocar el suelo. Esa misma sensación plagada de vértigo, fuerza y ruptura es la misma que tenemos al darle al play a las 11 canciones de “Front Porch Sessions” (Familly Owned Records 2017), el décimo trabajo que publican The Reverend Peuton's Big Damn Band. Una gira que les guiará hasta el escenario del 16 Toneladas de Valencia el próximo 17 de mayo. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a través de Movingtickets a 12 € (también en tiendas físicas Amsterdam y Harmony), y ya en taquilla podréis encontrarlas a 16 €.

The Reverend Peyton's Big Damn Band

Washboard Breezy Peyton (voz, tabla de lavar azotada con guantes de golf), Maxwell Senteney (batería) y Reverend Peyton conforman la tríada del blues de Indiana. Un blues que han llevado a su terreno para mezclarlo con la fuerza compositiva del rock, del pop o del funk. A priori es un tanto complicado de comprender; basta con acercarse a su último trabajo, “Front Porch Sessions”, para entender esa influencia. La base rítmica de “Shakey Shirley”, por ejemplo, muy lejos de la tradición clásica del blues, o la particular voz del “reverendo”, como en “What you did to the boy ain't right” o en “One more thing”. Pero no dejan atrás los instrumentos clásicos: no conceden ni un centímetro a las nuevas tecnologías y de ahí el sonido tan crudo de este trabajo. Con un Reverend Peyton prácticamente solo en temas como “Shakey Shirley” o “One Bad Shoe”.

Un trabajo que se reparte a medias las composiciones originales del reverendo y las versiones de Furry Lewis con “When my baby left me”, Willie Johnson con “Let your light shine”, the Partcher Brothers con “It’s all night” o las tradicionales “Cornbread and Butterbeans”. Hueco merecido para “Flying squirrels”, un tema instrumental en el que solo faltaría acentuar más y convertir en slap determinados golpes en el contrabajo para convertirlo en un tema funk. El legado del blues acústico de nombres como Blind Willie Johnson, Charlie Patton o Furry Lewis en las yemas de los dedos del Reverend Peyton.

La intensidad que se desprende de cada uno de los cortes de estas sesiones es una de las características en la carrera de Peyton. Pero para ello no solo se limita a temas clásicos, a prescindir de cualquier otro tipo de instrumento o a sumergirse de pleno en el género compositiva y líricamente; Un interesante trabajo a las 6 cuerdas del propio reverendo que acaba hipnotizando (el clásico desarrollo de “We deserve a happy ending”) o desatando las ganas blues (“Cornbread and butterbeans”).