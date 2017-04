The Beat From Palookaville aterrizan en Valencia

Desde Estocolmo, Suecia, llegan a Valencia The Beat From Palookaville. Una banda única que mezcla con exquisito gusto lo más sudoroso del R&B con lo más interesante del oldies jamaicano. Tras haber grabado discos y dado conciertos con artistas como Mike Sanchez o el icono del soul sueco Sven Zetterberg, publican en 2011 'Número Uno!', álbum debut en el que intercalan composiciones propias con adaptaciones de canciones de sus grupos favoritos.

Dos años después fichan por Sleazy Records, sello internacional especializado en rock and roll, que les publica dos Ep´s y un Lp. Bautizado este último como 'Come Get Ur Lovin´' cuenta con la colaboración de músicos como Natty Bo, fundador de Ska Cubano, o James King, veterano cantante de soul funk y miembro original del mítico grupo vocal The Futures, que borda con su interpretación la divertida 'Le Bikini Microscopique'.

Considerada una de las bandas de R&R y SKA más auténticas de Europa. Pero, sin duda, es en vivo en el escenario donde hay que ver y escuchar a esta Banda, su energía no deja indiferente a nadie. Y si a eso le sumamos la colaboración de Natty Bo (Ska Cubano, Cangeroo & The Fames of Rhythm) como artista invitado, sin duda va a ser una gran noche.

Actúan el próximo sábado 29 de abril a las 23.00 horas en la sala 16 Toneladas. Puedes conseguir tus entradas de manera anticipada en Moving Tickets, Discos Amsterdam y Harmony Discos.