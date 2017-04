David Otero: «Me he comido a El Pescao para ser yo mismo y enfrentarme a las cosas»

Comenzó con 20 años en la música. El éxito le rodeó siendo primero componente de El Canto del Loco y después en solitario como El Pescao, pero es ahora cuando se destapa para ser él mismo con un nuevo disco que lleva su nombre, 'David Otero'. Un viaje por los sentimientos con canciones «cañeras» y otras de amor, pero en definitiva con las que más a disfrutado componiendo el madrileño a lo largo de su carrera. Ni confirma, ni desmiente los rumores de la vuelta del grupo que le vio nacer, lo que sí que afirma es que trabajar en equipo, como en este disco, es lo suyo.

-Nuevo disco homónimo con el que entierra a El Pescao, ¿por qué dejarlo atrás?

-Era un paso vital que quería dar porque se me quedaba ya pequeño. Además, me he comido a El Pescao para ser yo mismo y enfrentarme a las cosas. Ya no quería esconderme detrás de nadie. Me quedo con todo lo bueno que me ha dado, pero ahora quiero dar un paso hacia delante. No dudé en la decisión.

-¿Cuál ha sido el caldo de cultivo que ha dado a luz este proyecto?

-Lo principal ha sido estar cerquita de casa, en mi estudio de Madrid, haciendo lo que realmente quería. Durante más o menos un año he estado componiendo no mi disco más personal, sino con el que mejor me lo he pasado. Tiene más energía que los demás. Es muy potente porque me he abierto mucho a lo que me daban otras personas.

-Ha compuesto junto a Jorge Ruiz de Maldita Nerea o Diego Cantero de Funambulista. Trabaja en equipo, ¿saca lo mejor de usted?

-He descubierto que la forma de trabajar con la que más disfruto es componiendo y creando en equipo. Potencia mi creatividad. Cuando estoy solo sufro. Es un disco muy de grupo por eso me he acordado de la época en la que componía tanto con mi primo Dani Martín. Yo me considero primero autor, antes que músico o cantante y en este trabajo he vuelto a ser yo retomando ese espíritu de equipo.

-Mezcla canciones divertidas con otras más profundas. ¿Se trata de un viaje por los sentimientos de la etapa que está viviendo?

-El disco es 60% caña, 20% reflexión y melancolía, y otro 20% de experimentación. Vengo con más energía y positivismo que nunca porque me encuentro en un punto profesional de crecer y de recuperar cosas que quizás había escondido. Es el momento de mostrar más de mi. Por eso hago un viaje por los sentimientos, las emociones y lo que siento por la música. Todo hecho desde el corazón, por eso hay tanto amor también en las canciones.

-¿El éxito 'Aire' con tantos 'plays' marca un antes y un después en esta nueva andadura?

-Esta canción ha confirmado el pálpito que tenía. La gente está reaccionando muy bien ante este cambio y nuevo disco. A mi me gusta vivir conectado a muchas cosas y este proyecto trae mucha conexión. 'Aire' es un tema que está calando, no sólo su millón de 'plays' en Spotify, sino porque lo noto en los conciertos y eso me da tranquilidad al saber que fue una buena elección dejar a 'El Pescao'.

-'Micromagia' habla de «darle importancia a las pequeñas cosas en vez de poner énfasis a las grandes metas». ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que le hacen ser cantante y su meta como artista?

-Simplemente ser compañero de gente que está sola o sufre y que mis canciones formen parte de sus vida es lo más grande que me podía pasar. Y si tengo que elegir una meta sería que no sólo yo viviese de esto sino que muchas familias viviesen de mi música pudiendo montar espectáculos más grandes y así llevármelos a todos conmigo.

-Mañana en su concierto en el Palau de la Música, ¿qué podrán encontrar esos fans que han votado para que su gira haga una parada en la ciudad?

-Es un concierto de un trío acústico potente que hará vibrar porque en Valencia el público es muy eufórico y es de esos destinos en los que un artista disfruta. La ciudad descubrirá al nuevo David Otero en acción.