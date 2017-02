Concierto de The Beach Boys en Burjassot (Valencia)

Liderados por el cantante original Mike Love y el teclista (y segunda voz) Bruce Johnston, The Beach Boys vuelven a España con su 'Greatest Hits World Tour 2017'.

Las citas serán en Palma de Mallorca (18 de junio, Son Fusteret), Valencia (21 de junio, Auditori de Burjassot), Madrid (22 de junio, Teatro Nuevo Alcalá) y Fuengirola (24 de junio, Castillo de Sohail).

Junto a Love y Johnston completan la formación Jeffrey Foskett (guitarrista), Brian Eichenburger (bajista), Tim Bonhomme (teclista), John Cowsill (percusión/batería) y Scott Totten (guitarrista).

Las entradas ya se pueden adquirir y su precio oscila entre los 40€ de promoción de lanzamiento hasta los 95€ de primeras filas y barra libre.

"Hace cincuenta años, empezamos algo muy grande", dice Brian Wilson. "Así que ahora lo estamos celebrando juntos de una manera muy grande."

"Es bastante milagroso que podamos empezar como un grupo de chicos que no sabían nada acerca de la fama o el dinero, o algo así", dice Mike Love. "Todo lo que sabíamos era que nos gustaba cantar y hacer armonías. Así que hacer que se convierta en parte de la cultura musical americana es bastante sorprendente".

La sorprendente y verdadera saga de The Beach Boys está bien documentada, y por cualquier estándar es una de las historias más grandes y más musicales jamás contadas. Ahora esta singular historia de la Costa Oeste continúa con una celebración global que es digna del notable y duradero legado de estos miembros del Salón de la Fama de Rock & Roll. Para celebrar su 50 aniversario, los miembros fundadores de The Beach Boys se están reuniendo para una gran gira internacional y un nuevo álbum de estudio que representa una nueva convergencia armónica de un grupo que ha traído tanta alegría y armonía a todo el mundo.

Para millones de fans de Beach Boys que abarcan varias generaciones, este 50º aniversario y el nuevo álbum titulado “That's Why God Made The Radio” - que se realizará el 5 de junio desde Capitol / EMI - representa un sueño hecho realidad y una experiencia casi religiosa. Este legendario grupo no sólo va a "Do It Again" en el camino. Los chicos de playa Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, Bruce Johnston y David Marks también completaron recientemente sus sesiones de grabación en los famosos Ocean Way de Los Ángeles para “That's Why God Made The Radio”, el 29º álbum de estudio de la banda. Cuentan con todos los miembros originales supervivientes de la banda.

El enfoque colaborativo de los Beach Boys para escribir y grabar su nueva música se pone de manifiesto en "That's Why God Made The Radio", con todos los miembros de la banda participando para crear sus gloriosas armonías, letras y arreglos. A través de todo, lo bueno y lo malo, los Beach Boys siempre han sido en el fondo una familia musical. Y para conmemorar un medio siglo de excelencia musical, los miembros supervivientes de la familia The Beach Boys se están reuniendo como sólo la familia puede reflexionar y celebrar.

"Hemos llegado a un círculo completo", dice Al Jardine. "Compartir nuestros recuerdos y nuestro presente en el estudio ha sido realmente notable. Lo siento especialmente cuando estamos cantando juntos en el micrófono, porque todos nos escuchamos y realmente nos encerramos".

"Nos hemos reunido como una banda, pero nunca nos hemos reunido como amigos", dice Bruce Johnston. "Estar de vuelta en el estudio con estos chicos es como una oración que ha sido contestada y estoy encantado de compartirlo con todo el mundo".

"Esto es más como una reunión familiar que cualquier otra cosa", dice David Marks. "Cuando estamos juntos, nos llevamos bien. La química siempre funciona igual que la última vez que estuvimos juntos, y los cinco nos convertimos en un solo elemento".

Producido por Brian Wilson y el ejecutivo producido por Mike Love, las once nuevas canciones de “That's Why God Made The Radio” una vez más traen a los fans de todo el mundo el sonido intemporal de la banda con canciones como la magnífica y edificante canción, un tributo al emotivo e incluso poder espiritual de la música. Esa misma corriente también fluye a través de las otras canciones del nuevo álbum: "Piensa en los días", "No es tiempo", "Vacaciones de primavera", "Vida privada de Bill y Sue", "Refugio", "Las playas en mente", "Mundo extraño", "Mi vida" y "El verano se ha ido".

De raíces humildes en Hawthorne, California, The Beach Boys se han convertido en una sensación internacional. Sus famosas armonías y canciones clásicas continúan viajando por el mundo trayendo "Good Vibrations" por todas partes. Ahora el 50º aniversario - la primera salida importante de los muchachos de la playa con Brian Wilson en más de dos décadas - encuentra al grupo que ejecuta música de sus primeros rasgos clásicos del surf rock a las obras maestras como "No sería agradable" y "Dios solamente sabe" Desde quizás el álbum más aclamado de todos los tiempos, “Pet Sounds”, hasta éxitos posteriores de los años setenta y ochenta incluyendo "Kokomo" a las nuevas canciones recientemente grabadas para “That's Why God Made The Radio”. Al mismo tiempo, el The Beach Boys 50º Aniversario Tour reconocerá las contribuciones perdurables del gran Carl y Dennis Wilson, dos hermanos musicales caídos que fueron una parte tan significativa de esta historia.

Durante cinco décadas, The Beach Boys - la primera banda pop de Estados Unidos en alcanzar el hito de 50 años - ha grabado y realizado la música que se ha convertido en la banda sonora favorita del verano. Fundado en Hawthorne, California en 1961, los muchachos de la playa fueron abarcados originalmente de los tres hermanos Wilson adolescentes: Brian, Carl y Dennis, su primo Mike Love, y amigo de la escuela Al Jardine. En 1962, el vecino David Marks se unió al grupo para su primera ola de éxitos con Capitol Records, dejándolo a finales de 1963, y en 1965, Bruce Johnston se unió a la banda cuando Brian Wilson se retiró de gira para centrarse en escribir y producir para el grupo.

Los Beach Boys firmaron con Capitol Records en julio de 1962 y lanzaron su primer álbum, “Surfin 'Safari” ese mismo año. El álbum pasó 37 semanas en la lista de Billboard, lanzando al joven grupo conocido por sus armonías vocales brillantes y relajado estilo de California en el estrellato internacional. La colaboración de Wilson / Love resultó en muchos grandes éxitos internacionales, y bajo el liderazgo musical de Brian Wilson, el enfoque inicial de surf-rock de la banda pronto se amplió para incluir muchos otros temas, ayudando a formar la banda preeminente de The Beach Boys.

Impresionantemente, The Beach Boys sigue manteniendo el récord de Billboard / Nielsen SoundScan como la banda estadounidense más vendida para álbumes y singles, y también son el grupo estadounidense con más éxitos en la lista de Top 40 de Billboard. “Sounds Of Summer: The Very Best Of The Beach Boys” ha alcanzado el estatus de ventas triple-platino y “The Smile Sessions”, lanzado a todo el mundo y aclamado por la crítica en noviembre, ha sido anunciado como #1 Reedición del Año 2011 por la revista Rolling Stone.

Iniciado en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988 y galardonado con el premio Lifetime Achievement GRAMMY de The Recording Academy, The Beach Boys es una amada institución americana que sigue siendo icónica en todo el mundo.

Ahora, con The Beach Boys 50 Aniversario Tour y el lanzamiento de “That's Why God Made The Radio”, una de las mejores historias de la música continúa. Y eso es justo porque como lo demuestra el disco - "Good Vibrations" realmente son para siempre.