Paul McCartney y Ringo Starr, juntos tras siete años para una sesión de estudio

Los cantantes británicos Paul McCartney y Ringo Starr, ambos exmiembros de The Beatles, han colaborado juntos por primera vez en siete años, según ha confirmado este lunes el propio Ringo Starr con varias fotografías en su cuenta de Twitter.

El antiguo batería del grupo de Liverpool mostró esas fotos de los únicos integrantes vivos de la legendaria banda, después de reunirse durante el pasado fin de semana para trabajar en el último álbum de Starr. Él mismo dedicó unas palabras a su compañero McCartney: "Gracias por venir, colega, y por tocar. Gran bajo. Te quiero. Paz y amor".

A esa sesión de grabación se unió también Joe Walsh, exmiembro del grupo estadounidense Eagles, según una segunda imagen divulgada en un tuit del batería británico. Incluso el productor Bruce Sugar, que trabajó en los últimos trabajos de Starr, también publicó una foto con los dos exBeatles en Facebook.

Al igual que Starr, Sugar escribió en un tuit otro mensaje dedicado a los otros artistas, en el que decía: "Un día mágico en el estudio con estos dos". Ambos músicos ya colaboraron en 2010 para un álbum que grabó Starr, 'Y Not', en el que McCartney tocaba el bajo en el tema "Peace Dream" y cantando "Walk With You".