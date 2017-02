Rusos Blancos empiezan su compromiso con 'Museo del romanticismo' esta noche en Valencia

Rusos Blancos dan esta noche el pistoletazo de salida a la presentación de 'Museo del Romanticismo' (I*M Records, 2016), su último disco producido por Joaquín Pascual (Surfin Bichos, Mercromina) y grabado en los Estudios Río Bravo de Valencia

La sala Wah Wah acogerá este viernes el concierto a paritr de las 22:00, acompañados por la banda valenciana Moonflower.

Manu Rodríguez, el líder de la banda, habla con LAS PROVINCIAS horas antes del bolo.

- ¿Qué habéis preparado para el concierto de este viernes?

- Es el arranque de gira de 'Museo del romanticismo' y nuestra vuelta oficial al formato eléctrico después de dos años tocando nuestro EP 'Crocanti' en formato electrónico. También es la primera vez que vamos a presentar nuestras nuevas canciones en un bolo largo, así que tenemos muchas ganas.

- En la gira de 'Crocanti' adaptastéis vuestras canciones anteriores al formato electrónico. Ahora que volvéis al eléctrico, ¿cómo van a convivir los temas?

- Las canciones anteriores a 'Crocanti' retoman su formato original, adaptadas a la nueva formación, y las del propio EP las hemos reconvertido y hemos quedado muy contento con ellas. Se puede echar en falta algún sintetizador en alguna, pero la melodía sigue ahí.

- ¿Qué se ha quedado Rusos Blancos de esa etapa electrónica?

- Sobre todo las canciones, pero creo que ha reforzado la visión que teníamos sobre que las canciones evolucionen con nuestro directo. Cuando mejor me lo paso en un concierto, como público y como artista, es cuando la gente puede cantar, y el público nacional lo hace por encima de todo.

- ¿Rusos Blancos es más para cantar o más para escuchar?

- Pues un poco de todo, pero que la gente cante con nosotros es una auténtica pasada. Ese momento de cambio en el que empiezas a tocar canciones que el público se sabe “de pe a pa” y poder retirarte del micro porque sabes que la gente la va a seguir... Para mi no hay momento igual.

- ¿Qué tipo de público se espera en el concierto?

- Tenemos un público muy diverso, la verdad. Me resultaba muy curioso, en la etapa en la que se popularizó 'Supermodelo' por aparecer en 'Física o Química', ver a chicas muy jóvenes que nos escuchaban igual que a El Canto del Loco junto a personas que escuchaban a Leonard Cohen. Me parece que somos un grupo... transexual y eso me gusta mucho. Con el paso del tiempo, se ha afianzado un público más aficionado al indie nacional más clásico, más de antaño.

- 'Museo del romanticismo' ha tenido muy buena acogida de crítica y público, ¿sentís esas buenas vibraciones del nuevo trabajo?

- La verdad es que sí, y ya no solo por el disco, con el que estamos muy contentos. Nunca he tenido la sensación de tener un disco tan unitario como este y luego nuestro compromiso con este trabajo, que está siendo ejemplar. Hay momentos en los que parece que el viento va a favor, y en este caso está siendo así.

- Tenéis varias fechas cerradas, ¿os da miedo convertiros en “carne de festival”?

- No, es lo deseable en la medida en la que no pierdas el sentido de lo que quieres contar y lo que te movía a hacer canciones. Acogemos a los festivales con los brazos abiertos pero siempre teniendo en cuenta cuál es nuestra actitud y nuestras motivaciones iniciales.

- Valencia no ha sido una de las ciudades más importantes de vuestras giras, ¿sabes por qué puede pasar eso?

- Pues la ciudad de Valencia es una con la que más vínculos tenemos: parte del grupo ha vivido allí y tenemos muchos amigos. Lo que sucede es que esa sensación de esperar a un público masivo en determinados lugares es algo ficticio, no es gradual. Muchas veces un grupo no pasa de meter en una sala a 30 personas a 60 y luego 150; normalmente, hace un concierto con 50 personas, luego 30, luego 150 y otra vez 60. No es una cosa de Valencia, es el estado de la música española, exceptuando a los más mediáticos.