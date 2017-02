Un valenciano aprende a tocar el piano por su cuenta en 15 meses

Hay una fecha que Moisés Fernández no olvidará jamás. Es la del cuatro de junio de 2015. Ese día comprendió que debía dar un giro a su vida. Fue cuando decidió aprender a tocar el piano, a pesar de no haberse sentado jamás ante alguno ni tener ninguna noción de solfeo, según cuenta.

Los últimos diez años de su vida habían sido muy difíciles. Tras perder el empleo donde había estado más de una década, cayó en una depresión y se le diagnosticó Trastorno Límite de Personalidad.

Todo esto lo cuenta Moisés en la casa de su madre en Massamagrell, junto a la que vive con su mujer, con quien ha vuelto, y su hijo. El piano le ha ayudado a dejar atrás esa década oscura y volver a ilusionarse por la vida. Dice que aprendió a tocarlo en tan sólo quince meses.

“El cuatro de junio de 2015 me había separado de mi mujer, estaba pasando una mala racha, y decidí aprovechar un piano que tenía ella para aprender a tocar; soy distinto, entiendo que no toda la gente aprenda así, pero yo lo he hecho”, asegura.

“Lo más complicado fue cuando intenté comprender por mí mismo qué era la música; yo buscaba hacer canciones, pero no sabía por dónde empezar; sé que es complicado incluso la explicación que estoy dando, pero a mí se me hace sencillo; siempre he tenido una capacidad extra para superar los baches, tanto en los buenos como en los malos momentos”, relata Moisés en el cuarto de la vivienda que ha convertido en su estudio particular.

“Evidentemente yo no sé solfeo, y para ser músico hay que saber solfeo, debe ser así; puede que yo no me sienta músico, pero cuando la gente escucha mi música, el resultado es el mismo; ahora me he decidido a estudiar solfeo, llevo unas seis clases, y espero que vaya rápido”, defiende.

“Sólo busco que esto no sea simplemente algo que hago yo en mi habitación, sino que pueda ser productivo”, agrega.

Aparición en la televisión

El 10 de enero Moisés apareció en el programa de talentos ‘Tú sí que sí’ que emite La Sexta y que está conducido por Cristina Pedroche, bajo el nombre artístico de MFR Armonics.

“Fui a un casting con toda la vergüenza del mundo; me ha costado lo que no está escrito tocar esas piezas de piano por televisión, me ha costado muchísimo; yo sé que para otros es fácil, pero algunos como yo pasamos vergüenza; yo me la jugaba a que saliera algo positivo o muy negativo”, recuerda.

“El único objetivo es conseguir lo que quiero ser, me encantaría hacer bandas sonoras para películas y producir para los demás; realmente es lo que busco y voy a luchar por ello”, asegura.

Moisés Fernández participará en la semifinal del programa de La Sexta, que se emitirá a mediados de este mes.