Nueva entrega del ciclo Mala Vida con Soledad Vélez y Manderley

De nuevo es la “Mala Vida” la que une en un maridaje sorprendente, música y vino. Nueva entrega del ciclo Mala Vida que organizan Redacción Atómica y Andsons Producciones y que patrocina Bodegas Antonio Arráez en la sala Wah Wah de Valencia. Este jueves 9 de febrero a partir de las 22h (apertura de puertas) serán Soledad Vélez y Manderley los protagonistas con “Dance and Hunt” y “Procrastination” respectivamente bajo el brazo. La oportunidad, no solo de volver a ver a Soledad Vélez con su último trabajo o de disfrutar de Manderley (son caros de ver, ¿eh?), sino de participar de una nueva entrega de esta hermandad entre vino y música. Las entradas podéis adquirirlas de forma anticipada en Notikumi y Movingtickets por 8 euros tras la primera tanda, ya agotada, de entradas a 6 euros.

Soledad Vélez en concierto / Amalia Yusta

Lejos de festivales y de propuestas masivas y de vuelta a una de las salas en las que más veces hemos podido disfrutar de la chilena Soledad Vélez en Valencia. “Dance and Hunt” (Subterfuge, 2016) vuelve en directo y en solitario. Un formato que hacía tiempo que no degustábamos por estos lares y que la llevará a defender un complicado trabajo como éste frente al respetable. Un disco arriesgado con el que Soledad Vélez comenzó saltándose sus propias reglas y con el que comenzó a conducir hacia un nuevo horizonte sonoro. Un tercer largo en el que la electrónica cobra más importancia y en el que composiciones como “Knife” o “Nightmare” despuntan como si se tratara de la punta de un iceberg todavía por salir a la superficie. La fuerza compositiva de este trabajo nos deja la evidencia que desde estas líneas siempre hemos defendido: la contundencia compositiva de una personalísima voz (auto)crítica y artística.

Soledad Vélez en concierto / Amalia Yusta

Mantras arrastrados hasta el infinito como el riff de guitarra en “Asteroid”, la inacabable eternidad que plaga “Nightmare” o la potencia del corte que da título a este trabajo, lejos de las concesiones habituales para hacer bailar a los presentes en cualquier concierto. La trama compositiva que teje la piel de “Dance and Hunt” no es más que la emulsión con la que Soledad Vélez ha ido probando y experimentando para llegar al recodo emocional en el que se instala su potencia. Y en esa huracanada experiencia, el trabajo con sus músicos habituales, la comunión necesaria y perfectamente empastada en cada uno de sus directos.

Manderley

Manderley será la banda que abra esta noche de vino, música y… mala vida. Poco prolijos en eso de subirse a los escenarios, Óscar, Salón, Sara, Pei y Guille han conseguido volver a reunirse para llevar a la sala Wah Wah los 13 temas de “Procrastination”. Una elegante propuesta de pop de cariz bailable en cortes como “Julian” o “Visual Fragances”, el coqueteo con bases electrónicas que no desvirtualizan temas como “Bonita” o “First Line” o los aires clandestinos iluminados por la sordina de “The Queen of the House”. Concesiones al groove (“It’s me”, e incluso a las guitarras en diálogo disonante con “40.000”, el único tema instrumental de este trabajo, o esa canción que cierra el disco, “Boutade”, una de las joyas escondidas de “Procrastination”.