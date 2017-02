La banda valenciana La Raíz, entre las preferidas de los españoles para los festivales

La plataforma de venta de entradas una plataforma tecnológica española, Ticketea, ha encuestado a unos 2.000 asistentes a una veintena de festivales de música de 2016 para conocer sus preferencias. De entre los elegidos, el que destaca es Izal, un grupo que también suele ser de los que más presencia tiene en las eventos con actuaciones.

El segundo preferido por los aficionados es Love of Lesbian, otra banda con numerosas apariciones en los festivales y que además hará una gira en 2017 para esos numerosos aficionados que les eligen entre sus favoritos (un 25% de los encuestados). Cierra el podio Miss Cafeina, aunque ya con menos citas entre los encuestados.

La presencia de bandas o cantantes internacionales es menor entre los que visitaron festivales de música en 2016. Sólo Two Door Cinema Club y The Prodigy se cuelan entre los diez primeros de una lista de 18 españoles entre los 25 totales.

En el top 10 se cuelan además otros cinco grupos/artistas españoles: Second, los valencianos La Raíz, Vetusta Morla, Carlos Sadness y La Pegatina. Junto a ellos, hay dos presencias internacionales: Two Door Cinema Club y The Prodigy.