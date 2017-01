Hijos de la música

Son hijos de genios de la interpretación, cada uno en su género. Desde la ópera al rock duro y el gospel. No les supuso ningún trauma tener que compartir el cariño de sus padres con millones de fans. Tampoco se han reprimido a la hora de ganarse la vida con la música.

Rodrigo Mercado -vástago de Rosendo- cultiva el soul-pop y el reggae, mientras que lo de Juan Antonio Valderrama es el flamenco y la copla. Sin olvidar a David San José, hijo de Víctor Manuel y Ana Belén, que participa en la producción de los discos de sus progenitores, así como en las galas de los Goya. Pero hay unos cuantos casos más, con una trayectoria consolidada.

María Blanco Uranga Cantante, guitarrista y compositora

«Mosquea mucho que te llamen para cantar 'Eres tú'»

María Blanco Uranga, hija de Sergio y Estíbaliz, está actualmente presentando el disco de su grupo Mäbu, dedicado a su padre, fallecido en 2015. Nació hace 28 años en Madrid pero su corazón, recuerdos, familia y cuadrilla están en Bilbao. «Hasta me bautizaron en San Vicente», apunta la cantante, guitarrista y compositora que descubre 'Buenaventura', el nuevo álbum del pujante trío radicado en Madrid. Lo completan el baterista canario César Uña y el también multinstrumentista local Txarlie Solano, exmúsico de Mikel Erentxun y Carmen París.

Contó con el apoyo de sus padres desde antes de que Mäbu se formara en 2008, cuando Solano, productor y multinstrumentista, apreció un «talento irresistible» al escuchar la «luminosa naturalidad» de sus canciones compuestas «en femenino singular». Sin embargo, a la continuadora de la saga no le gustaba que se recordara su genética musical. «Después de lo que cuesta salir del barro, no quería ser vista como la hija de Sergio y Estíbaliz. Quizás cometí el error de ocultarlo demasiado, pero me mosqueaba que nos pidieran 'Eres tú'. Ahora me da igual, incluso creo que mi padre se merecía una mención porque nos ayudó a crecer desde los primeros ensayos». Esa mención ha llegado en forma de dedicatoria de su nuevo álbum 'Buenaventura'.

Plácido Domingo Jr Compositor, productor y cantante

«Soy ateo pero sí creo en la reencarnación»

A los 11 años le tocaba pastorear de madrugada con el agua hasta las rodillas, en pleno Tíber, durante una larga estancia en Roma. «Buuuf. Vaya frío que pasaba», recuerda Plácido Domingo Jr (México D. F., 1965). Pero conste que no se dedicaba a las labores del campo. Aquello era puro teatro. Le habían elegido para cantar el papel de pastorcillo en una versión filmada de 'Tosca', de Puccini, porque apuntaba maneras y tenía el beneplácito de la estrella protagonista, un fenómeno de la lírica que ya entonces, en 1976, era uno de los tenores más poderosos del mundo. Un hombre influyente, con dominio del marketing y la gestión empresarial, además de una familiaridad con los medios y los platós de televisión muy poco habitual entre los cantantes de ópera.

Sin embargo, en el hogar de los Domingo no se respiraban agobios ni presiones. Se imponía la naturalidad. «Todo era muy normal, con la salvedad de que vivíamos rodeados de música y... fútbol». El segundo hijo del tenor madrileño se precia de ser muy equilibrado, hasta el punto de conciliar la pasión por el Barça con la del Real Madrid; tampoco le supone ningún conflicto adorar a Puccini y a Elton John. Mientras haya calidad, rigor profesional y buenas artes, se siente muy a gusto, por eso le dolió tanto la salida de la Iglesia de la Cienciología, a la que se afilió cuando vivía en Estados Unidos.

Es agua pasada -formó parte del colectivo durante 20 años- y tiene más que superado el mal trago. No dudó en denunciar las intimidaciones y campañas de acoso que sufrió en 2011. «Siempre me preguntáis por lo mismo...», se queja con tono burlón. Su apego a la Cienciología no respondía a una necesidad espiritual ni trascendental. «No. Era algo más bien filosófico... Algo de pensamiento... Yo soy ateo». Aunque admite que está convencido de que la reencarnación es un hecho cósmico. «Sí, eso lo veo claro. Me cuadra perfectamente». Pero eso es todo. En su vida, todo lo demás es trabajo, trabajo y trabajo.

Compositor, arreglista, productor y cantante, ha culminado un disco que lleva por título 'Latidos'. Sale a la venta este año que acaba de comenzar y demostrará su versatilidad como intérprete. Se le dan muy bien los boleros, el chachá, los tangos y la bachata. Y por supuesto, también los 'standards' americanos, no hay más que escucharle en YouTube, a dúo con su padre, en una adaptación de 'Perhaps, love' de John Denver. ¿Y qué decir de los nietos del genial tenor? ¿Hay relevo? «¡Claro! Mis tres hijas tienen voces magníficas. La mayor es una maravilla. Le encantaría dedicarse al teatro musical». Ojo al dato: Paloma Domingo no tardará en remontar el vuelo.

Lys Pardo Cantante, compositora y letrista

«Fui concebida en Candanchú y vuelvo siempre que puedo»

Es una mujer que vuelve siempre a los orígenes. De ahí que todos los años se vaya a Candanchú. Es el lugar donde fue concebida Lys (Madrid, 1975), la hija de Juan Pardo y Emy de la Cal. «A mi padre le encanta el esquí, siempre lo practicaba en navidades. De hecho, llegó a ser monitor», explica muy orgullosa. A ella también le gusta mucho la nieve. Y la naturaleza. Pero más que nada para dar largas caminatas, sentirse en paz «y reconocer que soy muy, muy afortunada». No porque nade en la abundancia, sino porque puede dedicarse a lo que más le gusta. «Yo eso lo valoro mucho. No pido otra cosa», recalca la benjamina del autor de 'Bravo por la música'.

Lys es cantante y su marido, Fernando Calderón, toca la guitarra. Forman una empresa -«nosotros nos lo guisamos, nosotros nos lo comemos»- que se completa con la figura de su padre. «Es nuestro ángel tutelar. Productor, consejero y un hombre con mucha experiencia que siempre nos ayuda». Retirado de la vida pública desde 2013, Juan Pardo se las apaña para matar el gusanillo. Incluso canta con Lys en muchas de sus actuaciones... «No sale a escena, no. Hemos grabado su parte en vídeo y, si hay una infraestructura adecuada, la proyectamos. Se trata de 'Anduriña'. Es algo muy emotivo. Nos lanzamos besos y la interpretamos juntos».

La voz de Lys no desentona con ningún repertorio popular. Se le dan muy bien los boleros, el rock, el gospel, la música celta... Pero tiene debilidad por el folk y el country americano. Le viene de familia. Su bisabuela materna era estadounidense, Martha Beck, una sufragista de armas tomar. «Todo un personaje. Tenía estudios y mucho carácter. Se iba a caballo a las Montañas Rocosas para dar clases a los hijos de los mineros que andaban por ahí sueltos». Una vocación que ella también ha heredado. Durante una etapa de su vida se ganó la vida como profesora de inglés, tanto en España como en Chile. En este último país recaló por razones sentimentales.

Vaya diferencia con su trabajo actual, ¿no?

No tanta. Todo se reduce a transmitir un mensaje y hacerse entender. Ya lo dice el tema de mi padre: 'Bravo por la música que nos hace mágicos /Bravo por toda esa gente que está en conexión'. Yo busco la comunicación, entablar una relación con el público. Eso me da vida, igual que le pasaba a mi padre.

Patricia Kraus Cantante, compositora y productora

«Incluso cuando hacía marcianadas, mi padre venía a verme»

De pequeñita, tenía prohibido entrar en el despacho de su padre. Y evidentemente, por eso mismo, entraba y hurgaba entre los discos que abarrotaban las estanterías. «Ahí me encontré con una colección fantástica de música negra (ragtime y gospel)... Me fascinó. En mi familia tenemos debilidad por las grandes voces y ahí las había, ¡vaya si las había!», recuerda Patricia Kraus (Milán, 1964), con gracejo y a la pata la llana.

Así es el talante de la hija del tenor canario, el único capaz de decirle 'no' a Karajan -en pleno mes de agosto, con motivo del Festival de Salzburgo- porque sus vacaciones eran sagradas. Un hombre con las ideas claras. No se andaba con miramientos cuando se trataba de dar su opinión. Patricia ha heredado ese ramalazo. Fiel a sí misma, cueste lo que cueste. Amante de la Paleontología -«hace poco estuve en Atapuerca y disfruté de lindo»- también hace sus pinitos como fotógrafa y muy bien podría exponer las imágenes que captó por los mercados de España, allá por los años 80. «Lo que ha cambiado nuestra dieta, oye. ¡La de casquería que comíamos en aquella época!». Y se ríe a mandíbula batiente.

Tiene muchas inquietudes y es una lectora fina -su novela favorita es 'Bomarzo', de Mújica Laínez- pero en última instancia no lo puede evitar. La voz tira de ella. Estudió música, igual que sus tres hermanos (dos chicas y un chico), y a los 14 años empezó a cantar en un grupo. Todo muy precario, sin más respaldo que la ilusión y el talento. Y luego llegó la experiencia de Eurovisión, en 1987, con el tema 'No estás solo'. Una actuación de la que ahora no se recuerda prácticamente nada. Si acaso, su imagen: maquillaje psicodélico, corpiño salido de 'Mad Max' y un 'pañuelo-sábana' muy poco favorecedor. Apenas obtuvo 10 puntos -el segundo peor resultado, después de Remedios Amaya- y cualquier otra se habría hundido.

Pero Patricia Kraus tiene confianza en sí misma. Superó el bache, ha grabado doce discos y se ha atrevido con todo. Lo mismo blues que jazz, rock o bossa nova. «Sin descartar marcianadas como dúos con batería... Yo entonces cantaba en un idioma inventado y jugaba con toda la extensión de mi voz. ¡Era duro de escuchar! Empezábamos con 20 personas entre el público y terminábamos con cinco, je, je, je». Entre ellos, su padre. Le habría encantado el último disco de su hija, 'Ecos', que incluye interpretaciones de 'Entre dos aguas', 'Volando voy' y 'Alfonsina y el mar'. Esta última canción, cómo no, Alfredo Kraus la bordaba.