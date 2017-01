The Mastersons, folk al 50%

Si trabajar codo con codo con tu pareja sentimental puede parecer a priori una tarea complicada, no podemos ni imaginar lo que puede suponer llevar a cabo todo el proceso de creación de un álbum en conjunto. El nivel de complicidad debe estar al máximo en todos los sentidos para lograr componer n puñado de temas al exacto 50% sin que se noten las fisuras por ningún lado, y es uno de los principales aspectos que distinguen y dan vida al trabajo de The Mastersons, pareja musical formada por Eleanor Whitmore y Chris Masterson. Sin permanecer uno de los dos a la sombra del otro (balanza que siempre se inclina hacie el lado masculino), el matrimonio texano ha experimentado una evolución desde su primer trabajo como dúo ('Birds fly south', New West Records, 2012), en el que ambos componían por separado, hasta la fusión de 'Good Luck Charm' (2014), segundo disco y el más complejo y refinado en su carrera. No olvidemos que fue producido por Jim Scott, habitual de Wilco, Dixie Chicks o Tom Petty and The Heartbreakers.

The Mastersons

Moviéndose en el amplio espectro del folk-rock con tímidas raíces country de genuina tradición norteamericana, Whitmore y Masterson componen prístinas melodías acompañadas de unas deliciosas armonías vocales en las que la voz femenina siempre resulta triunfante, pero que logran un conjunto que siempre resulta elegante y efectivo, vestido de una sencillez que emociona, a pesar de no descubrir nada nuevo en un panorama tan poblado.

Semejante manera de componer y el origen de su universo marital y musical parte de la amplia experiencia de ambos como músicos y del bagaje que supone las muchas horas de carretera y estudio. Ambos tuvieron un comienzo precoz (al violín ella desde la infancia rodeada de una familia de músicos, él un guitarrista adolescente destacado) y sus carreres enseguida tornaron al a veces poco agradecido papel de músico a sueldo; Eleanor poniendo su violín a disposición de figuras como Regina Spektor y Chris como guitarrista de Wayne Hancock o Son Volt. Se conocieron en un festival en Colorado y desde entonces cada uno de ellos ha estrenado un disco en solitario y forman parte de The Dukes, la banda de Steve Earle.

Para su gira española, que cuenta con cuatro fechas (Valencia, Zaragoza, Madrid y Aviés), contarán con una banda de acompañamiento formada por músicos españoles (excepto para Aviés en un especial acústico a dúo) que limitan en Los Coronas, Corizonas y Sex Museum, como son Roberto 'Loza' y Javi Vacas.