Naima y Pablo Casal Group, protagonistas de la Mala Vida

Es atípico que una bodega como es Bodegas Antonio Arráez de la cara e intente dinamizar la propuesta musical valenciana con un ciclo como el Mala Vida (como el nombre de su tinto de 2014). Esta segunda entrega huye de los estilos habituales y lleva el jazz de Naima a la sala Wah Wah de Valencia. Será el jueves 19 de enero a partir de las 22.30h, y las podéis encontrar las entradas anticipadas en promoción a 6 euros en Notikumi y Movingtickets (ojo que pasarán a 8 euros pasada la promo).

Naima

Luis Torregrosa (percusión), Rafael Ramos (contrabajo) y Quique Ruiz (piano) conforman el trío que ha conseguido sacar al jazz de su encorsetamiento impostado. Naima ha conseguido abrir nuevas trayectorias para que su propuesta pueda vagar libremente sin tener que dar explicaciones. Publicaban “Bye”, su cuarto trabajo, a principios de 2016, un disco que quizás ha brillado más fuera que dentro de nuestra fronteras. Mucho más que jazz, Naima ha sabido encontrar el equilibrio entre ritmos pop (“Al llegar sabríamos tanto como ella”), los sintetizadores y la electrónica (“Animal Chin”), los ritmos sincopados y la intensidad de algunas de sus composiciones.

Un trabajo en el que incluyen “Can’t make a sound”, cover de un tema de Elliot Smith que comienza con una atronadores distorsiones y que modula su rudeza con la delicada melodía del piano de Quique Ruiz. Y es que Naima ahondan en la experimentación dejando atrás las estructuras más clásicas del jazz, reflejando así la heterogeneidad de su decálogo sonoro.

Pablo Casal Group

La noche la abrirán Pablo Casal Group, formación que también milita de forma combativa en el jazz. Pablo Casal (piano), Pablo Soriano (batería) y Pablo Pérez “Andreas” (saxo) se presentaban con la nueva formación (Soriano sustituye a Mateo Albelda en la percusión) en uno de esos conciertos que a priori no tendrían espacio para una propuesta instrumental como la suya el pasado 23 de diciembre. “Viaje a Apoapsis” es el trabajo que editaban hace solo unos meses. Enérgicos y desmitificando la aridez impostada de los álbumes instrumentales. Un trabajo del que se desprende un sentido del humor (el propio título de “Trufas too furious” lo dice todo) despreocupado y que ignora la rigidez a la que deberían asirse. Agradecemos que no sea así y que huyan de esos corsés anquilosados en los que los estilos se estipulan según la tradición.

Así, entre el decálogo que viaja a Apoapsis, encontramos cortes como “Tío Sam”, propio de la banda sonora de algún texto de Sam Shepard, el descaro de “Olympia” bañado en el swing (ahora tan de moda) o la contemporaneidad de ese jazz de elegancia en copa de whiskie en “Viernes morning”. Pese a parecer lo contrario no son tan minimalistas como os puedan hacer creer: son capaces de crear historias con inicio y fin de unos 5 minutos de duración sin renunciar a la melodía ni a las composiciones cargadas de argumento. No son solo progresiones virtuosas, sino historias sonoras honestas y accesibles para todos aquellos que no se atrevan con una banda instrumental.

Una iniciativa que desde esta lineas apoyamos dada su osadía: llevar el jazz (más o menos heterodoxo) a una sala de conciertos “mainstream” (con todas las comillas que sean necesarias) y acercar un estilo que siempre ha estado más anclado a las programaciones jazz a un público más amplio. Quizás un público no tan entendido o habituado a este estilo (en cualquiera de sus formas) que probablemente no se acercaría a él de forma espontánea.