Los 30 años en la era Pop de Cooper

La pregunta es “¿por qué?”. Por qué si habiendo culminado de forma apoteósica hace unos días en León, su ciudad natal, en el seno de un festival (el Purple Weekend) ya mítico y que él mismo ayudó a constuir, Alejandro Díez, Cooper, ha sentido la necesidad de que fuera precisamente Valencia, en unas fechas complicadas y una sala poco aclimatada para conciertos, donde por última vez sonaran juntas las legendarias canciones de Los Flechazos, su banda seminal y aquellas que mantienen el tipo de su etapa con Cooper. Sobre todo, teniendo en cuenta que ya había tocado en la ciudad este verano dentro del Valencia Beach Festival. A veces, la mente humana es simplemente fascinante.

Cooper en Jerusalem Pop Club / María Carbonell

La respuesta a tan inexplicable maniobra la dio el propio Alex minutos después de comenzar el concierto. Se trata de una propina, una última ocasión para escuchar, en sala de aforo limitado (no como la apertura de la gira en Madrid, a la que asistimos 2000 personas), las canciones que han marcado a muchos de los aficionados al pop de este país. Un regalo a los fieles, que además venían de muchos puntos de la península, no solo de la ciudad anfitriona.

Eso explica, quizás, la elección de una sala infrecuente en el circuito de directos valenciano, poco adaptada y organizada para albergar la generosa taquilla que generaba el evento, algo que se tradujo en largas colas, problemas con el guardarropía y un acomodo complicado del público, al que tampoco se premió con un buen sonido, muy a pesar de los esfuerzos del técnico que llegaba con la banda. Se trataba pues de una “bola extra” traída un poco a prisa y corriendo por demanda del propio Díez, desde cuyo management parece ser que se orquestó la velada, con no demasiada promoción para que el recinto se llenara.

Cuestionarse si todo esto era necesario o no, es algo que tuvo sentido hasta que la banda salió al escenario. Desde ese momento, todas las quejas, los desarreglos e indignaciones se disiparon instantáneamente. A pesar de que el sonido no era el deseable para apreciar el trabajo de músicos de tan alta calidad como estos, los primeros acordes de la canción de apertura “Mi universo” sonaron tan, tan sinceros, tan emocionantes, que todo lo que no fuera la relación directa entre los artistas y sus fieles dejó de tener sentido.

Cooper en Jerusalem Pop Club / María Carbonell

Y eso fue solo el comienzo. Ni que decir tiene que en cuanto Cooper empezó a abrir el baúl de los recuerdos la cosa estalló. Y no es muy frecuente ver estallidos así. La emoción que se palpaba en el ambiente al escuchar las primeras canciones que sonaron de Los Flechazos (“La reina del muelle”, “Suzette”, “No voy a cambiar” o “Viviendo en la era pop”) era tan febril que realmente parecía que todos los presentes nos habíamos metido en el túnel del tiempo.

Se ha hablado mucho de la maniobra de resurrección de 091 y por supuesto ha sido mayúscula, pero no creo que la que este año ha obrado Alejandro Díez en compañía de esta nutrida banda (sus habituales con Cooper más teclista y sección de viento) es también digna de destacarse como algo insólito y sobresaliente. No todo el mundo es capaz de sacar a pasear un repertorio que amasó en su más tierna juventud pasados los 50 y hacerlo con tanta elegancia y vigencia. Lo que ocurrió en este cierre de gira así lo demuestra, pues desde la perspectiva de la entrega y la capacidad de comunicación no quedó resquicio alguno a la crítica. Es más, fue inolvidable.

Cooper en Jerusalem Pop Club / María Carbonell

Las (pocas) canciones que sonaron de Cooper, sobre todo “La edad de la inocencia”, que se benefició de la intervención de los metales, así como las dianas perfectas “Rabia” o “Quiero regresar” fueron escogidas cuidadosamente para maridar a la perfección con su batería de salvas cañoneras vía Flechazos con qué regaron los protagonistas su actuación. Tanto los temas de la última época de la banda (“Cansado”), como las más pretéritas (“Un bidón de gasolina”), unieron fuerzas con grandes clásicos como “La chica de Mel”, “A toda velocidad”, “En el club”, “Luces rojas” o “Lo conseguí” para dejar bien patente que un repertorio así no se consigue ni viviendo cien vidas.

Una noche que fue en constante ascenso, permitiendo también la presencia de algunas versiones como “Que alguien me ayude” (Spencer Davis Group vía Salvajes) o “No sabes bailar” (adaptada en su día al castellano por Los Flechazos del original de Human Beinz), hasta llegar al delirio más absoluto con los últimos bises: “Un bidón de gasolina”, “Callejear” y una segunda lectura de “En el club”, el himno mod definitivo por parte del más face de todos, un Alex visiblemente emocionado que definitivamente se despedía de una música que nos ha acompañado, a él y a todos nosotros, durante todo el camino. Fue una noche de celebración y alegría rejuvenecedora pero también de nostalgia por dejar atrás lo que ya no volverá a suceder.

Y este cierre de capítulo es algo que honra al autor de todas estas canciones. Ya les ha rendido el merecido homenaje, en el momento justo y de una forma cuidada, bien planteada y de resultado triunfal. Bien está que las cosas queden durmiendo el sueño de los justos y mire al futuro con ganas renovadas y con talento, que no le falta para inundar nuestros días de muchas más canciones como puños y hacernos seguir viviendo la era pop.