Julián Meso presenta “Somewhere, somehow” en Valencia

El universo rítmico de Julián Maeso vuelve a escurrirse entre los 11 cortes que conforman “Somewhere, somehow”. Un sueño de esos de los que nadie quiere despertar por encontrar en él todo lo que nos parece casi hostil en la vigilia. Un tercer disco que no hace más que sumar y ahondar en el puñado de estilos con el que no deja de sorprender. Rock, americana, folk,… pero sobre todo la raíz soul y el espíritu funk. Una producción que llega de las manos de AndSons Prod a la sala Wah Wah de Valencia el viernes 13 de enero a partir de las 22.30h (apertura de puertas). Las entradas anticipadas están disponibles a través de Movingtickets y Notikumi a 12 euros. En taquilla las podréis adquirir a 15 euros.

Julián Maeso en Valencia / Amalia Yusta

Que “Somewhere, somehow” es una de las últimas joyas nacionales del pasado 2016 es indiscutible. La sensibilidad de Julián Maeso en la composición y la complejidad de algunos de sus cortes, dan cuenta de ese halo de magia que le rodea. Una magia trabajada desde que militara en The Sunday Drivers y que ha ido curtiendo en formaciones posteriores a golpe de herencias sonoras. Y si “One way ticket to Saturn” establecía un diálogo emocional entre el espectro soul y el propio espectador, con este último trabajo decide salpicar de jazz, psicodelia, rock o folk sus cortes. Como el condimento que matiza composiciones como “Hanging on a Wire” o “You Gotta”.

Ejemplar y correcto, Julián Maeso no solo conoce las normas de todos los géneros con los que se embadurna en “Somewhere, somehow”, sino que además las hace suyas de la mejor forma posible: haciendo que a través de sus yemas el Hammond destile elegancia sobre el Leslie. Un trabajo para el que ha vuelto a contar con The Magic Souls para que el engranaje sea el perfecto: Coke Santos (batería), Alfonso Ferrer (bajo), Pere Mallén y Amable Rodríguez (guitarras). Y las voces de Alana Sinkey (de Cosmosoul) y Erin Corine (voz habitual del jazz en Valencia). Combo perfecto para, además, contar con la participación de nombres como los del saxofonista jazz-flamenco Jorge Pardo en “Long winter drama”, Lyndon Parish (otro ex-The Sunday Drivers) en “Back to me, Back to you”, Ovidi Tormo (voz de Los Zigarros) en “You gotta” o Albert Sanz (uno de nuestros pianistas de jazz favoritos a este lado el Turia) en “Before they leave”, un tema que bien podría haber firmado Carole King en los ‘70 y, que permitidnos la licencia, es nuestro favorito de este trabajo.

Julián Maeso en Valencia / Amalia Yusta

Colaboraciones que no hacen más que pintar con tonalidades distintas un álbum que no necesita disfrazarse de nada para pasar por un disco llegado desde la orilla del Mississippi o rescatado de un catálogo olvidado de los setenta. Es la grandeza de “Somewhere, somehow” y, en definitiva, del trabajo de arqueología musical que hay detrás de los tres trabajos de Julián Maeso: conseguir sonar a él mismo sin necesitar la referencia; hilvanar melodías cálidas y rematarlas con composiciones por estratos como en “The road less travelled”. A veces obviamos lo que tenemos aquí por cercano y nos encandilamos con producciones que nos llegan de fuera sin pararnos a escuchar. Exactamente lo que hay que hacer para entrar en el universo “Somewhere, somehow”, pararse y viajar a través de “I Wonder and Wander” o “It can’t be true”. Este disco tiene todos los ingredientes para que Julián Maeso pueda salir fuera de nuestras fronteras y codearse con festivales de jazz, de soul o la emprenda en salas. La multifuncionalidad efectiva de un trabajo que no hace rehenes pero que atrapa incondicionalmente a quien se adentra en él. En ese lugar incierto, de la forma que sea.

Una cita, la del viernes 13 de enero en la sala Wah Wah de Valencia, indispensable no solo para los seguidores de Maeso, ni en exclusiva para los amantes del soul, del funk o de la americana, sino para todos aquellos que son capaces de sentir la música al margen de puestas en escenas o de modas.