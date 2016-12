«Ser músico se debería profesionalizar más en Valencia»

A sus 34 años de edad Julián Ávila ya atesora sobre una decena de premios como compositor de música contemporánea. Nació en Valencia, pero la falta de oportunidades y la poca profesionalización en su tierra le hicieron ir al extranjero a formarse. Entre Manchester, París, Madrid y Castilla-La Mancha está desarrollando su sueño de poder vivir de la música, compaginando la creación con la docencia, su otra gran pasión. Pero desea que las cosas cambien y pueda volver a su ciudad a demostrar su talento y su arte.

- Añade un premio más a su colección con 'Time Folds II'. ¿Qué ha supuesto ser galardonado de nuevo en el certamen de Jóvenes Compositores de la Fundación SGAE-CNDM?

Es complicado definir exactamente en lo que repercute un premio de estas características pero no cabe duda de que es algo positivo quedes tercero, segundo o primero. Grabas un disco y se abre una gran ventana que te da visibilidad. Pero lo más importante de participar en un concurso es que tienes la posibilidad de estrenar tu obra en unas condiciones buenas y profesionales. Eso a día de hoy es complicado conseguirlo porque no hay muchas oportunidades para los compositores jóvenes como yo. Nos etiquetan así hasta los 35 años pero tenemos mucho recorrido a nuestras espaldas.

Su carrera se ha desarrollado en Madrid, Castilla-La Mancha y en el extranjero, entre Manchester y París, pero no en Valencia, su ciudad natal, siendo esta una tierra de músicos por excelencia. ¿Es complicado encontrar oportunidades en la región?

Actualmente es difícil encontrar oportunidades en cualquier lado. Pero es cierto que fuera de España hay más salidas. Y si nos centramos a nivel nacional o dentro de la Comunitat, justo en Valencia es más complejo que se te abran puertas como compositor. Que sea una de las regiones con más músicos por metro cuadrado significa que hay muchos profesionales pero también muchos amateurs que se dedican a esto y a la hora de la verdad se compite todos contra todos. Hay mucha actividad y pocos espacios donde poner este tipo de obras de creación actual o lo que también entendemos por música contemporánea.

Por lo tanto, ¿qué necesita Valencia para que sus músicos no se escapen y sigan mostrando su valencianía en las obras?

Ser músico se debería profesionalizar más en Valencia. En la ciudad hay una actividad musical amateur de gran nivel muy buena pero no hay una oferta a nivel profesional y habría que trabajar en ello para convertirla en un escaparate de calidad. Además, debería haber más oportunidades porque teniendo tanta demanda hay muy poca oferta. Yo antes mostraba mi valencianía en mis obras, con títulos en valenciano por ejemplo. Pero como ya llevo más de 15 años fuera me he ido influenciando de otras cosas. Vaya donde vaya me he encontrado con valencianos con talento, no solo compositores sino también intérpretes que triunfan fuera de su ciudad porque allí no hay oportunidades para todos. Por ejemplo, yo con una carrera a mis espaldas nunca he estado programado profesionalmente en la Comunitat. Todos mis estrenos los he hecho fuera, y como yo mucha gente. Me gustaría volver a mi tierra y mostrar lo que hago en mi casa.

Compositor y docente. Actividades que se retroalimentan y que le hacen vivir de la música, ¿cuál es su meta en esta profesión?

No conozco a casi nadie que viva exclusivamente de la composición de música contemporánea, no de música para audiovisuales o videojuegos que eso sí que puede ser viable porque está teniendo unos niveles de crecimiento muy grandes. Yo encontré en la docencia otra vía para disfrutar y poder dedicarme exclusivamente a la música. Mi sueño sería seguir compaginando ambas y si es en mi ciudad mejor. Mientras tanto acabo de llegar de EEUU con el conservatorio y sigo luchando por ello con mi último proyecto que se llama dutch-UK.network, una colaboración entre el Instituto de Fonología de la Haya y el instituto Novars de la Universidad de Manchester, para generar nuevas obras centradas en el espacio, el pabellón Philips de 1958, como parámetro compositivo. Ese es uno entre tantos, porque no paro.