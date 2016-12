Una piel con voz propia

Ya han pasado veinte años desde aquella famosa estrofa que millones de personas cantaban: «el talismán de tu piel lo dice». Ya lo anunciaba ella y hoy lo corrobora. La piel de Rosana tiene voz propia, y ahora, más que nunca. Su nuevo disco, 'La memoria de la piel', se basa en las pequeñas cosas que esta es capaz de captar y percibir, por eso la considera su «sexto sentido».

Tras dos años y medio de gira y cinco años sin componer nuevas canciones, la canaria vuelve con el que considera «el mejor disco hasta el momento». Un álbum con mucha verdad. «Hago un desnudo integral en cada canción. Como si de una terapia se tratase, comparto lo que soy ahora, en este momento. Compongo de manera impulsiva sin dejar que las letras pasen por la cabeza, para que lo hagan por la emoción», explica la artista a LAS PROVINCIAS. Rosana en estado puro, sin filtros y con toda su esencia. Porque durante el proceso y la grabación se sintió como en casa.

Precisamente su salón y su terraza se convirtieron en el «mejor estudio posible». «Buscaba un lugar que me ofreciera el sonido que suena en mi cabeza cuando yo compongo. Indagué por todos los estudios del mundo y al final mi propia casa era lo que necesitaba», alega Rosana. Fuera muebles y bienvenidas baterías, amplificadores y cables durante varios meses. Una experiencia que dio a luz sonidos nuevos que mezclan los orgánicos, con instrumentos reales, con música programada. Una novedad que nada tiene que ver con renovarse o morir, sino con la fotografía o radiografía de lo que es el álbum en si.

Pero la mejor imagen que resume este disco es la de la portada. Una instantánea real y espontánea. La Rosana de verdad, sin maquillaje, y su sobrina abrazada a ella mientras ambas duermen. «Nunca pensé que esta foto tomada por sorpresa pondría cara a mi trabajo, pero desprende tanta verdad y ternura como la que he puesto yo en el disco», confiesa. Las emociones y sentimientos que mueven el mundo son la base de 'La memoria de la piel'. «Este disco da energía y valentía para seguir hacia delante. Siempre estoy contenta y positiva, lo llevo en el ADN y lo quería trasmitir y compartir», alega la compositora.

Finalmente once canciones de las 50 compuestas han visto la luz. El resto nunca se escucharan, porque «sentiría que engaño a mi público. Mis sentimientos estarían a destiempo y me gusta que la gente haga el camino, musicalmente hablando, conmigo», declaró la artista.

Y como para ella «una canción no se termina hasta que no se comparte», sus familiares y amigos fueron los encargados de hacer la criba y escoger las canciones finalistas. «Son el mejor termómetro y como vengo de una familia de ocho hermanos estoy acostumbrada a ir todos a una y trabajar en equipo», revela la interprete. Con este álbum reconfirma que hay algo que le gusta más que la música, la gente. «Lo comparto todo con los que escuchan mi música. Tengo la sensación de no haber salido del salón de mi casa, solo que ahora las salas son muchos más grandes y cada vez hay más familia», reconoce Rosana.

No olvida de donde viene ni a donde va. Contenta con la acogida que está teniendo el disco estas primeras semanas, espera ansiosa, «como una niña pequeña la noche de reyes», a que llegue enero para comenzar la gira. Donde una vez más promete entregarse «en cuerpo y alma» a su público. Porque Rosana es así, puro sentimiento y cariño que guarda en la memoria de la piel.