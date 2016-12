«Procuro no desafinar nunca en la vida»

Treinta y cinco años han llovido desde que Maribel Quiñones (Huelva, 1954) se puso el mundo por peineta, se parapetó tras unas gafas de sol y se transformó en Martirio. Y en todo ese tiempo no ha perdido ese puntito guasón, pasional y alternativo. Ahora se lo reconocen con el Premio Nacional de las Músicas Actuales.

Tres décadas después, van y la premian.

Estoy muy agradecida. Creo que es un premio a la lucha, a la independencia, a la libertad... A un trabajo y a una forma de encarar el arte que no tiene nada que ver con lo comercial.

Pues el premio se lo da un gobierno del PP.

Sí, que lo apoye el Ministerio de Cultura es absolutamente esperanzador.

¿Porque está premiando a una progre?

Yo soy una mujer de mi tiempo, atenta y comprometida. Lo de progre tuvo mucho sentido hace unos años, pero a mí los adjetivos temporales no me gustan, me gustan las palabras para siempre.

¿Y con palabras para siempre quién es Martirio?

Una mujer muy del sur de las cosas.

¿Las cosas tienen norte y sur?

Para mí tienen mucho sur. Hablo de las cosas que son viscerales, pasionales, de intuición, que es mi maestra.

¿Va a denunciar el IVA cultural al recoger el premio?

Lo llevo denunciando mucho tiempo porque nos está costando la vida hacer un concierto. Cuando lo recoja aprovecharé para ser clara y auténtica como siempre. Pero también soy muy de la concordia y del diálogo.

Como que cantó con Jarcha 'Libertad sin ira'... ¿Queda algo del espíritu de la Transición?

Son otros momentos y otras posturas en las que hay que cimentarse. Hay que inventarse una forma nueva de que todo el mundo obtenga justicia, libertad y cultura.

¿La libertad tiene hoy más ira que entonces?

No sé, aquello en su momento fue un revulsivo. Hoy habría otra canción. Hablaría de la libertad, pero también de la solidaridad, de entenderse y respetarse en medio de este capitalismo salvaje donde el dinero es el amo del mundo. Se tiene que poner a estudiar amistad y diálogo mucha gente.

¿Ha llorado la muerte de Fidel?

No. Yo sólo lloro la muerte de mis amigos y gente cercana. Sí creo que él ha hecho una labor que después se ha ido hacia otro lado.

¿Qué copla le cantaría a Donald Trump?

¡Ofú!, ja, ja, ja... Una copla que se llamara ¡Ofú! Así, con efe. Un ofú de preocupación total.

Como cantante de copla tendrá un doctorado en amor.

Tengo una poquita de cátedra, sí.

¿La han querido como quería que la quisieran?

En general, sí. En el ámbito cariñoso, que es lo importante porque es todo lo que te rodea, sí. En la pareja quizá tenga que buscar un poquito más... Nunca es tarde. A lo mejor me lo encuentro en el Imserso, ja, ja, ja...

¿Usted sin gafas desafina?

En absoluto. Procuro no desafinar nunca en la vida.

En el escenario sólo se las quita cuando canta 'Ojos verdes'... ¿Para presumir de ojazos?

No, yo no presumo. Nunca creo haber llegado a ningún final de escalera ni creo estar en una peana.

Así que el premio no se le va a subir a la cabeza.

¿A mí? A mí no se me sube a la cabeza 'na má' que la peineta.