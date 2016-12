J. Balvin, el reguetonero 'bueno'

El reguetón es la música del momento y J. Balvin, uno de sus máximos exponentes. En todas las listas y plataformas el artista colombiano (Medellín, 1985) aparece como número uno. Su nuevo disco, 'Energía', singles como 'Guinza' y colaboraciones con Justin Bieber y Pharrel Williams han supuesto su despegue internacional y le han llevado a superar las barreras tradicionales del reguetón, el público latino, para convertirlo en un artista global. De hecho, Balvin ha aterrizado esta semana en España tras una corta gira en Alemania, Holanda, Reino Unido, Francia y Suiza. "El 40% de los que acudían a los conciertos no eran latinos. No entienden castellano, pero se saben las canciones", cuenta el artista. "Yo no hago música para latinos. Yo hago música para la raza humana", remacha.

Balvin también aspira a romper los estereotipos del reguetón. Sus canciones huyen de la violencia explícita o del machismo. "En mis temas yo me muestro como soy. No puedo hablar de tratar mal a las mujeres cuando en la vida real no lo hago. Tampoco soy un santo, pero represento a una nueva escuela de cantantes que responden a su imagen real. Antes, los artistas eran divos, en ellos todo era perfecto. Yo no creo en las máscaras".

A la buena imagen de Balvin contribuye también su participación en proyecto solidarios en su ciudad natal, Medellín, aunque no ofrece demasiados detalles sobre ellos. "La mano derecha no tiene que saber qué hace la mano izquierda. Lo único que hago es devolver un poco de lo que me han dado. No todo tiene que ser 'p'acá'", explica en un peculiar 'spanglish' que trufa toda la entrevista.

Nada de qué avergonzarse

Sin embargo, Balvin no cree que el reguetón tenga que avergonzarse de su pasado. "El rock empezó también con letras fuertes, igual que el punk o la salsa. Aunque no sea mi estilo, a mí me gusta el reguetón de antes porque para poder hablar con convicción de algo tienes que conocer su historia. Mi labor es hacer una versión mainstream", agrega. Un 'reguetón mainstream' al que se están sumando artistas latinos como Shakira o Ricky Martin. "Es supernotorio que están haciendo reguetón. Pero eso era lo que soñábamos, llevar al reguetón a otro nivel", se felicita.

Balvin se convirtió en un símbolo de la comunidad latina cuando fue uno de los primeros artistas latinos en negarse a actuar para Donald Trump, que lo había contratado para el concurso de belleza Miss USA. En esta decisión tuvo que ver sus propias vivencias. Y es que pocos saben que la ahora estrella de la música fue hace pocos años un inmigrante ilegal en Estados Unidos que se ganaba la vida pintando casas en Orlando y Miami mientras buscaba "el sueño americano". "Entendí muy bien lo que sintieron los mexicanos ante los comentarios racistas, retrógrados y de vieja escuela de Trump. Pero ahora es cuando los latinos tenemos que mostrar resiliencia, ahora es cuando tenemos que estar unidos, ahora es cuando tenemos que brillar con más fuerza", opina.

Él logró el exito porque nunca dejó de creer en sí mismo. "Yo pintaba casas, pero sabía que iba a ser una estrella, estaba convencido, lo sentía. La diferencia con otras personas es estar seguro y tomar las decisiones que tienes que tomar". Y en este punto, Balvin cita a Einstein: "Cuando empecé a hacer cosas diferentes comencé a tener resultados diferentes".