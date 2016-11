David Civera: «Antes la BBC éramos Bisbal, Bustamente y yo»

No son muchos los cantantes que pueden presumir de 15 años de carrera, 12 discos de estudio y más de mil conciertos. Uno de ellos es el turolense David Civera (1979), que vuelve a los escenarios con un nuevo trabajo, 'No soy un canalla', una recopilación de diez de las canciones más representativas de su repertorio y dos nuevos temas con carga emocional propia.

"Siento que he madurado a la vez que maduraban mis seguidores", asegura Civera, que reconoce que ahora quiere dedicar tiempo a su familia, a pasear o a leer. ¿Y que no quiere? "Hacer las cosas que no me realizan, estar atado de pies y manos", asegura.

Sus fans han permanecido fiel a lo largo de estos años al cantante de éxitos como 'Dile que la quiero', 'Que la detengan' o 'Bye bye' y que ahora participan de un disco en el que se incluyen referencias a los problemas del día a día. "Como padre me planteo qué mundo voy a dejar a mis hijos y como ciudadano quiero saber qué está pasando", indica.

Civera empezó a disfrutar del éxito un poco antes de la explosión de Operación Triunfo. "De hecho, hay mucha gente que piensa que yo soy de OT", bromea. "Pero nunca he sentido miedo de ellos. Al revés, son amigos y compañeros. De hecho, antes la BBC éramos Bisbal, Bustamente y Civera, lo que demostraba que en aquella época había hueco para los solistas", asegura.