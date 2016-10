Muere Pete Burns, cantante de Dead or Alive

El fundador y cantante del grupo Dead or Alive, Pete Burns, falleció el domingo a los 57 años debido a un paro cardíaco, informaron fuentes familiares y de la banda de pop.

El deceso fue anunciado en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter este lunes firmado por su exesposa Lynne Corlett, su novio Michael Simpson y el manager y exmiembro del grupo Steve Coy, según medios británicos.

"Con gran tristeza tenemos que anunciar la trágica noticia de que nuestro querido Pete Burns, de Dead or Alive, murió repentinamente ayer de un paro cardiaco masivo", dice el comunicado.

La nota destaca que toda su familia y amigos están desolados por la pérdida de "nuestra estrella especial. Era un verdadero visionario, un alma bella y talentosa, y será extrañado por todos los que aman y valoran todo lo que era y todos los maravillosos recuerdos que nos ha dejado".

Cantante y compositor, Burns destacó como líder de Dead or Alive, que creó en Liverpool y se hizo famosa en 1985 con su éxito 'You Spin Me Round' (Like a Record).

Era reconocido por su apariencia andrógina y estuvo casado durante 27 años con Lynne Corlett hasta que se divorciaron en 2006. Un año después el cantante anunció su compromiso con su novio Michael Simpson.