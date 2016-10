A la venta pases para Les Arts desde 63 euros

El Palau de les Arts Reina Sofía inicia este viernes la venta general de entradas y pases no renovables para los espectáculos de la Temporada 2016-2017. Para ello, ha habilitado los diferentes canales de venta como son su página web www.lesarts.com, la línea telefónica 902 202 383, Instant Ticket --en el teléfono 902 444 300--, así como las Taquillas de Les Arts.

Por segundo año consecutivo, el enclave cultural ha diseñado un programa de abonos no renovables que combinan las diferentes propuestas de la programación y ofrecen descuentos que oscilan entre el 25 % y el 70 % del importe de la localidad en función del colectivo beneficiario y del tipo de espectáculo, según ha indicado el coliseo en un comunicado.

De esta forma, el abanico de posibilidades incluye un pase que reúne los conciertos de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, otro dedicado a la música de cámara, un tercero que engloba la programación del Teatre Martín i Soler y el Pase 3 Salas que agrupa en cinco modalidades diferentes espectáculos en Sala Principal, Auditori y Teatre Martín i Soler.

Para los más jóvenes, además, Les Arts reedita y amplía el pase Jove a Les Arts, dirigido a menores de 30 años y titulares del Carnet Jove, que desde 63,60 euros podrán disfrutar de cuatro títulos de la temporada: 'I vespri siciliani', de Verdi; 'Werther', de Massenet; 'The Turn of the Screw', de Britten, y el ballet 'El sombrero de tres picos'.

Temporada de grandes estrellas

Entre las principales estrellas de la programación de la nueva temporada se encuentran Plácido Domingo, Gregory Kunde, Mariella Devia, Anna Caterina Antonacci, Daniela Barcellona y Vivica Genaux. Así, las propuestas abarcarán desde el barroco hasta la ópera del S.XX además de grandes títulos del repertorio.

En concreto, 'I vespri siciliani', de Verdi, inaugura la Temporada en diciembre con Roberto Abbado en el foso y un reparto de primer nivel: el tenor Gregory Kunde, la soprano Anna Pirozzi, el barítono Juan Jesús Rodríguez y el bajo ruso Alexánder Vinogradov. Davide Livermore es el responsable de la puesta en escena de esta producción de la ABAO y el Regio di Torino, que fue elegida por 'Musical America' como uno de los diez mejores espectáculos de 2012.

Le sigue, en el mes de enero, el espectáculo inédito 'Philemon und Baucis', de Haydn, una ópera para marionetas en el Teatre Martín i Soler a cargo de la compañía Carlo Colla e Figli, bajo la batuta de Fabio Biondi.

Asimismo, 'La Traviata' de Verdi, regresa a la programación en febrero con la exuberante producción de la Ópera de Roma con el sello de la cineasta Sofia Coppola y vestuario de Valentino, además de un reparto estelar con Plácido Domingo como Germont junto con Marina Rebeka y el tenor Arturo Chacón-Cruz en los papeles de Violetta Valéry y Alfredo Germont. Dirige Ramón Tebar.

Los meses de marzo y abril se estrenará la primera nueva producción de la temporada, 'Lucrezia Borgia' de Donizetti, que firma Emilio Sagi. Fabio Biondi aborda una de las partituras más exigentes del compositor, especialmente para su papel protagonista, que recae en la diva Mariella Devia, quien compartirá escenario con Silvia Tro Santafé, la mezzosoprano valenciana más internacional.

El mes de mayo está dedicado a la ópera francesa, con 'Werther', de Massenet, que dirige Henrik Nánási, director titular de la Komische Oper de Berlín. Werther es el papel de referencia para tenor por sus exigentes notas, que encarnará Jean-François Borras, encumbrado por la crítica tras sustituir en Nueva York a Jonas Kaufmann en este mismo rol. A su lado, canta una de las voces más fascinantes del panorama, la mezzosoprano Anna Caterina Antonacci. Jean-Louis Grinda es el director de escena de este nuevo montaje que Les Arts coproduce con la Ópera de Monte-Carlo.

En junio, el centro de artes hace una incursión en el repertorio del S. XX y en la obra de Britten con "The Turn of the Screw", en el Teatre Martín i Soler. Christopher Franklin se pone al frente de los cuerpos estables de Les Arts con esta obra maestra de intrigante argumento, en una nueva producción de Davide Livermore.

Ese mismo mes, el día 15, el Auditori albergará una ópera en formato de concierto-espectáculo, en el que Fabio Biondi descubre otra 'rareza' del barroco: 'Piramo e Tisbe', del alemán Johann Adolf Hasse, con la 'prima donna' Vivica Genaux como principal estrella.

Rossini cierra las propuestas operísticas con su primera ópera de madurez, 'Tancredi' con Roberto Abbado como director musical en un montaje de Emilio Sagi para la Opéra de Lausanne y el Teatro Municipal de Santiago de Chile. Daniela Barcellona, mezzosoprano rossiniana de referencia es Tancredi y le acompañan en el elenco, la soprano Jessica Pratt y el aclamado tenor chino Yijie Shi.

Ballet, conciertos y música de cámara

Por segundo año consecutivo, la programación incluye un espectáculo de ballet. Así, del 21 al 24 de abril, en la Sala Principal, el director del Ballet Nacional de España, Antonio Najarro, ofrece un espectáculo-homenaje a Antonio Ruiz Soler, 'Antonio el Bailarín', en el que se repondrán varias de sus coreografías más emblemáticas, entre ellas "El sombrero de tres picos".

Obras de diferentes estilos y etapas comprenden la oferta de conciertos para la Temporada 2016-2017 en la que Fabio Biondi dirige en el Auditori 'Israel in Egypt' el 22 de diciembre, un oratorio de Händel, compositor del que el director musical de Les Arts es un gran conocedor.

El 6 de abril, es la fecha del estreno de una nueva obra de Francisco Coll, 'Mural', que se ofrece junto con 'Das Lied von der Erde", de Mahler, con el tenor Gregory Kunde. Por su parte, el 11 de mayo, Francesc Perales dirige al Cor de la Generalitat en "Misa del Papa Marcelo', de Palestrina.

Otra novedad de la Temporada es el regreso de la música de cámara a la oferta artística con un proyecto que, bajo la supervisión de Fabio Biondi y los profesores de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, toma forma en tres sesiones en el Espai Los Toros: 'En torno a Mozart', 'Italia más allá de la ópera' y 'Alemania barroca'.