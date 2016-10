La gran prueba de Tórtel

A estas alturas de la vida, Jorge Pérez poco tiene que demostrar en cuanto a pasión por el arte y gusto por el proceso artesanal como filosofía creadora. Lleva desde mediados de los 90 del siglo pasado subido en una suerte de tranvía que circula, lento pero seguro, por las empedradas calles de un casco antiguo imaginario, y, en ese pausado viaje, este músico puede permitirse el lujo de ir apeándose y subiéndose a ese vagón, para ir incorporando sensaciones y elementos a un discurrir sonoro, cincelado con tanto mimo como honestidad.

Ahora, tras aquellos Lugar nuevo (2009), Entusiasmo (2012) y La gran prueba (2014), Tórtel retorna con Transparente, y lo hace de la mano del consorcio Intromúsica-Ground Control-I’m Records (Dorian, Fernando Alfaro, Chucho): «Pensé que para este nuevo disco también serían buenos aires nuevos. La relación con Gran Derby Records, igual que con El Volcán es excelente, pero surgió la posibilidad de iniciar una nueva etapa que a mí me parecía muy estimulante. Lo cierto es que, por encima de todo, lo que espero ahora es no defraudar a la gente de Intromúsica. El apoyo, tanto económico y logístico, como emocional, ha sido muy importante para mí. Especialmente, Máximo Lario es un entusiasta, un tipo que ama la música y que contagia toda esa alegría y seguridad. Me siento muy afortunado y he podido encarar el disco desde la grabación, mezcla, hasta el mastering final, con un gran respaldo», asegura orgulloso.

