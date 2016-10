La Film Symphony Orchestra llega a Valencia con lo mejor de las bandas sonoras de cine

La Film Symphony Orchestra regresa a la sala Iturbi del Palau de la Música con las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El El FSO TOUR 2016 recala de nuevo en Valencia con dos conciertos para los días 23 de octubre, y 19 de noviembre.

Su director, el valenciano Constantino Martínez-Orts, vuelve a su ciudad natal donde la orquesta ha cosechado los mayores éxitos en años anteriores: “Para nosotros es uno de los enclaves principales de la gira, siempre es un placer tocar aquí, el público valenciano es de los más fieles. El apoyo que recibimos siempre en casa es inigualable”, apunta Martínez -Orts.

Un programa para todo tipo de cinéfilos

El FSO TOUR 2016, que este año ofrece más de 20 conciertos en 18 ciudades españolas, llega a nuestra ciudad con 16 bandas sonoras de todos los estilos, desde clásicos del suspense como Psicosis al western de Silverado, cine fantástico como Star Trek into the darkness o Gremlins, el gran cine bélico de La Gran Evasión o la evocadora música de Cinema Paradiso. Un programa repleto de BSO ganadoras y nominadas a los premios más prestigiosos, como los Oscars© ,los Bafta, los International Film Music Critics Award (IFMCA), los ASCAP Film and Television Music Awards o los premios que otorga la Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films.

Como cada año, FSO ofrece en primicia títulos que serán interpretados en directo por vez primera en nuestro país, Capitán América: El primer Vengador, Chicken Run: evasión en la granja, El caballero oscuro o Sherlock Holmes: un juego de sombras. Y por supuesto, lo más destacado de los Oscars© 2016: la premiada Los Odiosos Ocho del incombustible Ennio Morricone y la nueva entrega de una saga mítica firmada musicalmente por el maestro John Williams, Star Wars VII: El despertar de la fuerza de la que se incluye una maravillosa suite de 10 minutos con temas de la película como la Marcha de la Resistencia, el tema de Rey o el Scherzo de los Ala-X. Sin duda el plato fuerte del concierto.

Las bandas sonoras más emocionantes también tendrán cabida en el programa con la hermosísima música de La lista de Schlinder (también ganadora en su día del Oscar©) o la deliciosa Chocolat, compuesta por la británica Rachel Portman, una de las pocas mujeres que firman bandas sonoras. Una suite preparada para la ocasión, recogerá los temas principales de esta película que el público podrá bailar si lo desea.

El público manda

FSO cuenta ya con una legión de fans que acompañan a la orquesta. Todos ellos cantan, bailan, se disfrazan e incluso sugieren los temas que en la propia FSO tienen muy en cuenta a la hora de preparar su repertorio. Por eso, este año la orquesta incluirá las sugerencias de los cinéfilos como Conan el bárbaro o Harry Potter y la piedra filosofal .Todo sin olvidar las sorpresas finales que levantarán de las butacas a todos los asistentes que vayan a vivirlo en directo. Las entradas ya están disponibles en www.filmsymphony.es,www.entradas.com, y en las taquillas del Palau de la Música.

Más novedades

Para todos los fans que siguen con gran interés los conciertos, la orquesta ha desarrollado especialmente una app que les permitirá seguir la gira minuto a minuto, accediendo además a contenidos especiales.

Para agradecer a los seguidores su apoyo incondicional durante estos años, FSO sorteará este año un viaje a Hollywood para dos personas que se realizará al final de la gira entre los asistentes que, en vivo y en directo, acierten a través de la nueva app de la orquesta cada uno de los temas de la suite sorpresa que abrirá la segunda parte de cada concierto y en la que se interpretarán 10 bandas sonoras en 100 segundos. Un reto de cine para una orquesta de cine.