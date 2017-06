El museo madrileño estudia colaborar con el valenciano

La primera visita del valenciano Miguel Falomir al Museo de Bellas Artes de Valencia desde que fuera nombrado director del Prado sirvió para poner la primera piedra de las futuras relaciones entra la primera y la segunda pinacoteca de España.

«Se sabrá más del tándem Prado-Bellas Artes de Valencia. Aunque las conversaciones son embrionarias», aseguró durante la presentación de la muestra el director de la pinacoteca valenciana, José Ignacio Casar Pinazo. Pero no dio más información. No hay nada concreto. Aunque sus afirmaciones fueron refrendadas por el propio Falomir. «Hay una colaboración muy estrecha entre ambos, que se ha traducido en prestamos muy importantes en ambos sentidos. El Prado fue muy generoso con el Año Pinazo y lo seguiremos siendo pero ahora estamos viendo cómo se puede concretar en proyectos más específicos», dijo sin aclarar cuáles serán esas iniciativas.

Aunque Falomir no quiso valorar el futuro al que se enfrenta el centro de artes valenciano, en el que se acaba de inaugurar la ampliación del edificio y está pendiente de finalizar el plan museológico que transformará la institución. «Como director de un museo no hablo de otros», afirmó ante los medios. Sin embargo, no pudo dejar de mostrar su cariño hacia el espacio en el que inició su pasión por el arte.

Para Casar Pinazo, el Bellas Artes es el museo de su homólogo en Madrid, «un lugar donde él ha nacido y se ha vinculado a la historia del arte, que le ha servido para formarse como historiador. Son sus raíces», afirmó.