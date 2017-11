Un mural de Escif, censurado en Francia Escif/www.streetagainst.com El artista valenciano explica que el gobierno de Saint Malo ha borrado los mensajes de su obra CARMEN VELASCO Valencia Jueves, 30 noviembre 2017, 13:34

El mural de Escif en Saint Malo (Bretaña francesa) ha sido modificado. El gobierno local ha eliminado los mensajes escritos en la obra como "No a la destrucción de Notre Dame des Landes", donde el Estado francés intenta construir un aeropuerto desde 1960. Lo cuenta el artista valenciano en su web: "No estoy sorprendido con lo ocurrido, considerando que este ejercicio confrontaba dos niveles de cultura prácticamente opuestos: el arte institucional legitimizado y la libre expresión popular. Lo sucedido sólo es una evidencia más que permite reabrir el debate sobre cuales son los limites del arte institucional".

Escif, que tiene numerosos murales en la ciudad de Valencia, explica lo sucedido en su web. "Hace unos días pinté una pared en Saint Malo (Bretaña francesa) dentro de un proyecto de murales subencionado por el gobierno de la ciudad. Como tantas otras veces, mi intervención se construía en una narrativa cruzada, que ponía en relación diferentes historias extraidas del contexto local. Entre otros elementos decidí incorporar pintadas y graffitis que pude encontrar en los alrededores. Este ejercicio, que ya he realizado en ocasiones anteriores, me permite confrontar diferentes planos y lenguajes en una misma pared. Por un lado es una forma de amplificar el ruido de la calle, por otro me sirve para subrayar y homenajear los orígenes del muralismo contemporáneo".

"Ya de regreso a mi ciudad, recibí un correo de la organización del evento explicándome que el gobierno local estaba en desacuerdo con esa pintura. En su carta, dicho gobierno, expresaba que el mural les parecía correcto, pero que encontraban inapropiados los mensajes escritos por ser de carácter político y encontrarse en un edificio de dominio público. Pedían entonces su retirada inmediata, argumentando que la subvención de estas acciones no contempla la mezcla de política y cultura. En su carta hacen referencia a mensajes sobre “Notre Dame des Landes ( * )” y “la muerte del capitalismo”, entre otros", continúa.

"Así pues, ateniéndose al contrato de cesión de la pared, los mensajes escritos fueron borrados de la pintura mural, dejando solo el dibujo central y uno de los textos que dice: zona de esperanza. Todo un acto de terrorismo poético", matiza el autor del mural que, desde agosto, luce en el muro trasero del IVAM.