Una muestra reivindica los lazos comunes entre Alfaro y Siza La muestra se exhibe en el Museo Alfaro de Godella . / j. monzó N. CAMACHO VALENCIA. Viernes, 25 mayo 2018, 00:23

Andreu Alfaro sí conocía el trabajo de Álvaro Siza, pero el arquitecto no era consciente de la existencia de un artista de las características del valenciano. Cuando descubrió uno de los catálagos de la obra del escultor, ya no pudo parar de mirar sus creaciones. Se sorprendió de que entre él y Alfaro hubiera muchas similitudes. «Aunque no hablamos de calidad, sino de algunas técnicas y temáticas», bromeó ayer Siza. No obstante, su pasión común por el dibujo, la reproducción del cuerpo humano o las líneas geométricas se puede en 'Alfaro Siza. Ideas encontradas'.

La exposición, que estará abierta en el Museo Fundación Alfaro Hofmann de Godella hasta octubre, está compuesta por medio centenar de piezas entre dibujos, esculturas e imágenes de proyectos arquitectónicos que redescubren los lazos que, sin conocerse, les unían. La muestra recrea cómo ambos creadores defienden la simpleza y son unos amantes indiscutibles del dibujo.