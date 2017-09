Muere Joan Colom, el fotógrafo de la calle Joan Colom, junto a alguna de sus fotografías. / Ángel de Antonio Fallece a los 96 años, este autodidacta pionero en la composición de series fotográficas y conocido sobre todo por sus retratos de las gentes del barrio del Raval de Barcelona EUROPA PRESS Barcelona Domingo, 3 septiembre 2017, 15:11

El fotógrafo catalán Joan Colom i Altemir (Barcelona, 1921) ha muerto este domingo a la edad de 96 años, han informado fuentes cercanas a Europa Press.

Joan Colom (Barcelona, 1921) fue un fotógrafo autodidacta pionero en la composición de series fotográficas y muy conocido sobre todo por sus retratos de las gentes del barrio del Raval de Barcelona, donde vivió siempre. Trabajó de contable en una empresa textil, en 1957 ingresó en la Agrupació Fotogràfica de Catalunya (AFC), y un año más tarde empezó a interesarse por los personajes de este barrio de Barcelona, que serían determinantes a lo largo de toda su carrera.

En 1960 participó en la creación del grupo artístico 'El Mussol', formado también por Jordi Munt, Enric García Pedret, Ignasi Marroyo, Josep Albero, Antoni Boada, Josep Bros y Jordi Vilaseca. Sólo dos años más tardes se consolidó como una figura en el panorama internacional al participar en una muestra de fotografía española en París, junto a Xavier Miserachs y Oriol Maspons, entre otros, agrupados en el movimiento denominado 'Nova Vanguàrdia'.

Dentro de esta corriente, inspirada fuertemente en los trabajos de Francesc Català Roca, Henri Cartier Bresson y Man Ray, se convirtieron en precursores de la composición en series fotográficas. En 1982 participó en la exposición 'La fotografia catalana als anys 50-60' en el Palau de la Virreina de Barcelona, en la primera edición de la Primavera Fotográfica, y a partir de ahí se sucedieron las muestras y la compra de obra suya por parte de instituciones como el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba).

Entre las exposiciones recientes más importantes destaca 'Joan Colom. Les gens du Raval', que se pudo ver en 2006 en la prestigiosa Fundación Cartier Bresson de París. Además, en 2011 la Fundación Foto Colectania de Barcelona expuso 76 imágenes en blanco y negro que el propio autor reunió en un álbum que montó expresamente para regalar a su admirado galerista Josep Maria Casademont.

En la presentación de esa muestra Colom explicó que fotografiaba a la gente de la calle de manera intuitiva, siempre con respeto y con mucho disimulo para no interferir en la realidad; en ocasiones incluso disparaba con la cámara a la altura de la rodilla. "No había otra alternativa, o lo hacías así o no lo podías hacer", remarcó, y confesó que en seguida quedó maravillado con la vida del Raval, y que solía pasar allí sábados y domingos enteros. Su trayectoria le ha valido numerosos galardones, como el Premio Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura, la Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona y la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.