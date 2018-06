La mirada «singular» de Calatrava llega a Praga ©Santiago Calatrava La Stone Bell House acoge una exposición en la que se hace un homenaje al valenciano «no solo como arquitecto, sino también en su faceta de escultor y pintor para explorar todas las facetas de su distintivo proceso creativo» EUROPA PRESS Valencia Jueves, 7 junio 2018, 15:55

La Stone Bell House de Praga exhibe la exposición 'Santiago Calatrava: Arte y Arquitectura', la muestra más exhaustiva realizada hasta la fecha de la obra del arquitecto, ingeniero y artista valenciano Santiago Calatrava. «Esta selección ofrece una excepcional mirada a la singularidad de Calatrava, de su continua búsqueda de un camino artístico individual y de cómo ha conseguido establecer un vocabulario arquitectónico propio, en cierto modo a través de la escultura, más allá de las convenciones de su tiempo, con una lógica interna completamente nueva», señala la comisaria de la exposición Cristina Carrillo de Albornoz.

La exposición -inaugurada a alcaldesa de la capital checa, Adriana Krnácová, y que permanecerá abierta hasta el próximo 16 de septiembre-recopila pinturas de gran formato, esculturas cinéticas y esculturas abstractas, que aparecen junto a espectaculares maquetas arquitectónicas de algunos de sus diseños más celebrados, como el World Trade Center Transportation Hub en Nueva York; la Torre de Dubai, que será la torre más alta del mundo, y el Pabellón de Emiratos Árabes Unidos para la Exposición Universal de Dubai en 2020.

Santiago Calatrava se ha mostrado agradecido por tener la oportunidad de mostrar su obra en Praga, «una ciudad extraordinaria que presenta, por sí sola, los diferentes estilos arquitectónicos». «Para mí representa una gran satisfacción inaugurar una exposición que recoge una buena parte de mi trayectoria profesional tanto en el ámbito de la arquitectura como en otros artes», ha aseverado.

Este itinerario expositivo repasa el «estilo poético-arquitectónico de Calatrava, caracterizado por un sentido del movimiento y la tensión que toma como fuente de inspiración formas y figuras del mundo natural y la anatomía humana», destacan desde la oficina del autor.

Se hace, apuntan, «un homenaje a Calatrava no solo como arquitecto, sino también en su faceta de escultor y pintor para explorar todas las facetas de su distintivo proceso creativo».

Con más de 40 puentes construidos en ciudades de todo el mundo, la exposición refleja la estética de los puentes de Calatrava y, especialmente, el proyecto Sharq Crossing, que consta de tres puentes interconectados y dos túneles que atraviesan la Bahía de Doha en Qatar.

Además, contiene algunos de los cuadernos de trabajo de Santiago Calatrava y una selección de más de cien dibujos, la colección más grande jamás expuesta de su obra. La inclusión de estos dibujos en la exhibición muestra el proceso por el que un boceto se convierte en realidad y cómo los bocetos y la pintura son clave en el proceso de diseño de Calatrava.

Para la exposición se ha elaborado un catálogo ilustrado publicado por Prague City Gallery. El libro estará disponible para su compra en The Stone Bell Store.

Talleres para niños y adultos

De forma paralela a la exposición se realizarán talleres dirigidos tanto al público infantil como al adulto en los que se profundizarán en el proceso creativo de Santiago Calatrava, desde la idea inicial, bocetos y dibujos hasta pequeños modelos y visualizaciones y, finalmente, se hará hincapié en las realizaciones arquitectónicas completadas.

Santiago Calatrava es arquitecto, ingeniero, pintor y escultor. Entre sus muchos proyectos arquitectónicos internacionales, los más recientes son The Tower at Creek Harbour en Dubai, The World Trade Center Transportation Hub y St. Nicholas Church en Nueva York, así como la Península de Greenwich en Londres.

Ha recibido numerosos premios y reconocimientos de instituciones y organizaciones de renombre. Entre los más recientes figuran el del Centro Europeo para el Diseño de Arte de Arquitectura y Estudios Urbanos & Chicago Athenaeum: Premio Europeo de Arquitectura 2015 del Museo de Arquitectura y Diseño, así como el Premio de 10 años de Urban Habitat del Consejo de Edificios Altos otorgado al rascacielos Turning Torso en Malmö, Suecia (2015).

A lo largo de su carrera, ha recibido más de 20 doctorados honoríficos de muchas de las universidades más prestigiosas del mundo. Nacido en la ciudad española de València, Santiago Calatrava reside entre Zúrich y Nueva York.