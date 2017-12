Estas son las mejores películas del año

1. The Square: Los directores de los principales festivales de cine de Valencia eligen para LAS PROVINCIAS las mejores películas del año. Sara Mansanet, responsable de La Cabina, y Pau Montagud, director de Docs València, coinciden en decantarse por 'The Square' como mejor título. La cinta gira en torno a un manager de un museo de arte contemporáneo que se encarga de una exhibición titulada 'The Square' en la que hay una instalación que fomenta valores humanos y altruistas.