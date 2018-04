El mejor arranque del Centro del Carmen La exposición sobre la vida y obra de los poetas Miguel Hernández y Vicent Andrés Estellés se ha visto en este trimestre. / C. Chambó El museo suma en el primer trimestre del año 93.000 visitantes, la mitad de personas que en todo 2017 | Siete de cada diez asistentes al espacio son valencianos frente al 17% de turistas que ha acudido entre enero y marzo NOELIA CAMACHO Valencia Jueves, 26 abril 2018, 19:08

El Centro del Carmen está de enhorabuena. Si todo va como hasta ahora, 2018 será un año para recordar. Sobre todo porque, en estos tres primeros meses del ejercicio, ha logrado congregar a la mitad de visitantes que pisaron el museo en 2017. Concretamente, entre enero, febrero y marzo, más de 93.000 personas se dejaron seducir por las exposiciones y actividades del espacio. Una cifra que ya es la mitad de los 182.000 que recorrieron las instalaciones del antiguo Convento del Carmen durante todo el ejercicio anterior.

Según datos a los que ha tenido acceso a LAS PROVINCIAS, el centro cultural también ha sobrepasado los datos de visitantes anuales tanto de 2016 como de 2015, unas temporadas en las que los asistentes al enclave no llegaron a los 80.000.

En este sentido, los 93.000 curiosos que en estos tres meses se han dejado caer por el museo se traducen en un aumento de un 159% con respecto a los visitantes del primer trimestre de 2017. Los datos vienen aupados por el éxito de la exposición del artista Okuda San Miguel, ' The multicolored equilibrium between animals and humans', una muestra que enlazaba con su diseño de la falla municipal que se instaló en la plaza del Ayuntamiento. De esa forma, durante la semana de fiestas, el Centro del Carmen congregó a más de 22.000 personas, lo que hizo que marzo se rozaran los 56.000 asistentes, el mes con mayor índice de visitas de los últimos cuatro ejercicios.

Para el director del Consorcio de Museos, José Luis Pérez Pont, el arranque del Centro del Carmen en 2018 es «histórico». Los datos, asegura a este periódico, son consecuencia de que «estamos trabajando para hacer que los museos sean espacios que formen parte de la vida cotidiana». «Apostamos por un modelo de programación en el que hay proyectos para todos los públicos», argumenta. Y tanto es así que, de esos 93.000 visitantes, cerca de 27.000 corresponden a las actividades que ha desarrollado la entidad durante este trimestre.

Pero tampoco hay que olvidar que el Centro del Carmen es un espacio de acceso gratuito desde diciembre de 2016. Esta fue una de las propuestas recogidas en el programa con el que Pérez Pont se alzó como vencedor en el concurso público que seleccionó al director del Consorcio de Museos. «La gratuidad es eliminar una barrera de acceso a la cultura. Lo que hemos conseguido es, además, que el museo forme parte de la vida de los vecinos. Ha generado una acción de regeneración con el propio barrio. Si tienes que pagar, puede que vengas en algún en momento. Pero, ahora, el Centro del Carmen es un espacio de vida para el barrio», asevera.

De ahí que, más del 73% de los visitantes correspondan a residentes de la Comunitat Valenciana. Asimismo, cerca del 9% del público fueron del resto de España y, el 18% de nacionalidad extranjera. Visitantes de hasta 88 nacionalidades diferentes han pasado por el Centro del Carmen en este principio de año. Los italianos han sido los que más ha disfrutado con la oferta cultural del enclave, seguido por los turistas holandeses, franceses y alemanes. En quinta posición se sitúan los turistas ingleses, a los que siguen los belgas y los norteamericanos. Hasta ciudadanos de Croacia, Nueva Zelanda, Lituania, México, Irán e Israel han pisado el museo en los últimos tres meses.

El Centro del Carmen es, como lo describe Pérez Pont, un espacio de «agitación cultural». Entre las actuales propuestas culturales del espacio se encuentran muestras como 'Los algoritmos suaves'; 'Elogio de la procrastinación', de la artista paula Valero; 'Suposa tot açó una possibilitat?'; o la exhibición 'Creación y pueblo'.

Pero, además, es el lugar donde han encontrado acomodo otras propuestas artísticas y culturales de la ciudad de Valencia como los festivales Deleste, 10 Sentidos -que en la edición de 2018 regresa al museo- o Russafa Escènica, entre otros. «La filosofía es dar cabida a proyectos que nacen desde la iniciativa privada», concluye el director del Consorcio de Museos.