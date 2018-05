MÀXIM HUERTA«Le mandé 300 mensajes para ver si acababa» Domingo, 20 mayo 2018, 00:40

Màxim Huerta no guarda un buen recuerdo de su primera novela, titulada 'Que sea la última vez...'. «Quizá porque pretendía ser divertida pero, en realidad, no se parecía a lo que yo quería escribir. Fue como una especie de encargo y la verdad es que tenía muchas dudas mientras la escribía».

Pero aquello tuvo un principio y un final, como las buenas y las malas novelas, y una vez concluida llegó el momento de confiársela a alguien para conocer su opinión. Màxim Huerta eligió a una amiga. «Se la di a Ana, quien, además de ser una amiga mía de toda la vida, es periodista y guionista».

Su lectura no era tan rápida como pretendía el autor. «Debí mandarle como trescientos mensajes para ver si acababa, preguntándole: '¿Ya te las has leído?'». Pero, en realidad, el valenciano ya tenía una idea aproximada de la calidad literaria de la obra. «Nadie mejor que el que la ha escrito para saber que no es lo que quería hacer. Estaba cargado de miedo y pudor. Al final no funcionó. No se vendió mucho».

Es posible que se hubiera traicionado a sí mismo con esa novela que inauguraba su carrera como escritor después de haberse dado a conocer como periodista y presentador. Por eso él prefiere pensar que su primera obra, en términos de fidelidad a su forma de pensar, fue la siguiente, 'El susurro de la caracola'.

El proceso fue mucho más profesional en este segundo ejercicio literario, como rememora Huerta: «Ahí ya fue muy distinto y al acabarla se la envié a un autor que además trabaja como guionista en Estados Unidos. Me la devolvió llena de tachones y además me enseñó a separar la trama en capítulos. Ahí aprendí a quitar todo lo que sobra y la novela creció, creció y creció».