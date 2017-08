Maru Serra, fotógrafa: «Los fotógrafos narramos las mejores historias de la vida de las personas» La fotógrafa valenciana Maru Serra. / LP Prepara nuevos proyectos tras ser nominada por la Federación Española de Profesionales de la Imagen MIREIA SÁNCHEZ Valencia Lunes, 28 agosto 2017, 20:23

Con más de treinta años dedicados a la profesión y un gran número de reconocimientos, la artista, que se considera «de Alcácer y Picassent», está nominada a mejor fotógrafa del año en la categoría de bodas por la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen. Con nuevos proyectos en desarrollo y rodeada de su equipo, la valenciana mantiene la ilusión a la espera de conocer a finales de octubre quién será el ganador.

-Tras un gran número de galardones por su trabajo, ¿cómo recibe la última nominación a mejor fotógrafa del año?

-Con mucha alegría y responsabilidad. Es uno de los premios más importantes a los que aspiro y sería un sueño ganarlo. Al igual que el resto, los premios me sirven para superarme.

-¿Por qué decidió presentarse en la categoría de bodas teniendo en cuenta que su trabajo abarca más temáticas?

-Había muchas categorías. Acababa de hacer una boda unos días antes y pensé que podría hacerlo. Surgió de un trabajo diario, no fue nada premeditado.

-La entrega del premio tendrá lugar el próximo 28 de octubre, ¿cómo lleva la espera hasta conocer el resultado?

-Tengo mucha tranquilidad, porque todas las obras nominadas son merecedoras del premio. Estar nominada es un gran premio.

-Sus fotografías se centran en embarazos, books infantiles o bodas entre otros, ¿podríamos decir que a través de la imagen realiza un repaso por el crecimiento de las personas?

-Sí, es eso. Yo siempre digo que narramos las mejores historias de la vida de las personas. Soy hija de un gran profesional y siempre he vivido en este ambiente. Para mí la foto es arte, magia, ilusión, poesía. La fotografía es parte de mi vida.

-Ha recibido numerosos premios por su trayectoria, ¿qué captura Maru Serra que le haga única?

-Yo tan solo fotografío lo que siento, sea el tema que sea. Igual hago instantáneas de falleras que una boda. Si me transmite capturo.

-Dedica también su tiempo a compartir sus técnicas en diferentes 'workshops' con otros profesionales, ¿ha observado en ellas que en España existe buena cantera fotográfica?

-Realizo 'workshops' nacionales e internacionales. Cada día la gente está mucho más preparada en todos los campos. Creo que el país no importa. Del talento del fotógrafo depende el valor de su obra independientemente de donde esté.

-¿Cuenta España con los reconocimientos suficientes para este ámbito?

-En estos momentos la fotografía social está más de moda que nunca. Creo que vamos ocupando el lugar que merecemos.

-¿Se encuentra en su mejor momento profesional?

-Sin duda alguna. Pienso siempre que lo mejor está por venir. Siempre estoy en marcha, superándome. Me gusta rodearme de un buen equipo y trabajar en equipo. Creo que a toda la gente que he tenido al lado le debo todo el esfuerzo que también han invertido en mi. Solo entiendo la fotografía compartiéndola.

-Además de fotógrafa, ha colaborado con la 'Revista Social' de Artual Ediciones, ¿qué le resulta más sencillo, comunicar a través de la palabra o mediante la imagen?

-Con ambas cosas. He asistido a talleres de escritura creativa porque me encanta escribir. Me resulta más sencillo transmitir con la imagen pero transmito con lo que siento sea imagen o palabra. Siempre estoy buscando cosas en las que aprender.

-¿En qué proyecto está trabajando actualmente?

-En un proyecto importante para dar un giro de 180 grados a los reportajes de boda. Estoy desarrollando un proyecto de bodas a la carta. Es una novedad a nivel nacional.

-¿Qué futuro le espera a Maru Serra?

-Quiero hacer feliz a la gente con mis imágenes y que sea algo mucho más dinámico. Después de más tres décadas de profesión tengo que actualizarme en los tiempos de la gente joven. Hemos buscado una versión que se adapta a la demanda de este sector.

-Sin fotografía...

-Habría que inventarla.