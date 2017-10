Martín Berasategui, el mejor restaurante de España según TripAdvisor Martín Berasategui en su restaurante de Lasarte. / Efe El portal web de viajes ha elegido el local ubicado en Lasarte en base a un algoritmo que valora la calidad y cantidad de las opiniones de clientes REDACCIÓN Bilbao Martes, 17 octubre 2017, 17:44

El restaurante vasco Martin Berasategui, ubicado en la localidad guipuzcoana de Lasarte, ha sido elegido por TripAdvisor como el mejor de España en el Premio Travelers' Choice que concede el portal web.

Estos premiados se han elegido en base a un algoritmo que valora la cantidad y calidad de las opiniones recibidas por restaurantes en todo el mundo a lo largo de 12 meses.

Martin Berasategui lidera el ranking 'Top 10 Restaurantes de Alta Cocina de España', seguido de El Celler de Can Roca de Girona; Azurmendi del chef Eneko Atxa en Larrabetzu (Vizcaya); Es Calo de Calo de Sant Agustí; Disfrutar de Barcelona; La vieja bodega de Casalarreina; Uma de Barcelona; Dstage de Madrid de Diego Guerrero; DiverXO de Dabiz Muñoz en Madrid y ReComiendo de Córdoba.

El ranking de los diez mejores restaurantes de Europa lo lidera el británico The Black Swan at Oldstead, seguido del también británico Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons y del francés Maison Lameloise. Berasategi, que ocupa el quinto puesto, y El Celler de Can Roca, en el número seis, son los dos únicos establecimientos del Estado en la lista. Entre los diez mejores del mundo, Berasategi repite quinta posición, mientras que El Celler pasa a la décima.