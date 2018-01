Magdalena y Fallas se cuecen a fuego lento La no presencia de Juli planea sobre Valencia. / APLAUSOS BRUQ Juli que estará en Castellón y Sevilla es duda en Valencia Domingo, 28 enero 2018, 01:04

Los carteles de Magdalena y Fallas se doran en las cocinas de los empresarios según todas las evidencias a fuego lento y ante la impaciencia de los aficionados. En La Plana han anunciado en tres ocasiones la convocatoria de prensa para hacerlos oficiales y la han desconvocado otras tantas. En Valencia ni siquiera hay convocatoria. En realidad no la ha habido en las últimas temporadas. Y más allá de eso y algún nubarrón que asoma por la lontananza de El Freixo, poco se sabe salvo rumorología y obviedades del orden de que los principales toreros de ambas empresas, que son muchos, estarán y bien colocados. O los gustos de los aficionados amigos de hacer carteles a su gusto, que no deja de ser una entretenida opción invernal de siempre. Los aplazamientos de Castellón se achacaron en primera instancia a la espera de que José Tomás decidiese torear. Ahora según todos los indicios parece descartado. Empezará más tarde porque lo que sí es seguro es que este año sí torea. De hecho él mismo y su equipo han visitado ganaderías y reservado toros de su gusto para plazas de segunda categoría, detalle que descartaría cosos como Valencia, Sevilla o Madrid, aunque otros como Bilbao andarían pendientes de poder convencerle. En realidad nada definitivo porque JT es espíritu libre e imprevisible. Naturalmente, porque puede. Otro motivo de demora posterior fueron las negociaciones con Juli, que se resolvieron positivamente. Ahora todos miran a Josemari Manzanares, que se repone de una lesión de rodilla, sospechando que no tiene claro dónde comenzar la temporada, que quiere que sea en plenitud y al máximo nivel, o a unas hipotéticas negociaciones con la tele para retransmitir una tarde, que de ser positivas alargarían el abono en una corrida pasando a ser cinco como lo fueron en los mejores tiempos.

Seguros son por tanto Manzanares si está repuesto, incluso se baraja incluso una doble presencia-, Juli y Talavante, no desdeñen esa terna el viernes de feria, también estará Ponce, Juan Bautista, Padilla, Fandi, Román podría entrar en la de Victorino, que con los dos locales, Soler y Varea, que tienen firmes posibilidades de torear, serían ya nueve o diez puestos ocupados. Quedan Castella, Perera, Ureña... Alguno se quedará fuera.

En cuanto a Valencia sólo hay atisbos y contactos. Confirmado está Ponce, que matará la corrida de Garcigrande el sábado 17 y todo hace pensar que lo hará con Román, formando de esa manera la primera pareja del baile. Otra dupla muy posible sería la de Manzanares, que alternaría con Roca Rey, para matar los cuvillos. Otra pareja hubiese podido ser la de Juli y Talavante, pero Juli, tras las primeras negociaciones, está prácticamente descartado al no atenderse su petición de entrar en la corrida de Garcigrande, que ha lidiado con gran éxito los últimos años. La empresa al parecer no ha querido juntar en una misma cesta a Ponce y Juli, que, por cierto, cumple este año su vigésimo aniversario de alternativa. No hubiese estado mal artísticamente además de tener su carga emotiva teniendo en cuenta que cuando Ponce cumplió su vigésimo aniversario Juli aceptó un mano a mano. Si se confirmase su ausencia, muy probable en estos momentos, sería la primera manca del abono.

Sevilla, por su parte, la tercera grande en el calendario, ha cerrado su cartel inaugural, el del postinero Domingo de Resurrección, que este año llega pronto, apenas quince días después de las Fallas. En esta edición hay una novedad, la presencia de Antonio Ferrera, que tras los triunfos en esa misma plaza el año pasado ha roto el cerco de las grandes figuras y se incorpora al sitio que otros años ocupaba Morante de la Puebla, que esta temporada no toreará hasta la feria de Jerez. A falta de confirmación oficial, la terna la compondrán el propio Ferrera, Josemari Manzanares y Roca Rey. Juli, por su parte, estará dos tardes de máximo nivel en la semana de farolillos.