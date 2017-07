Luis Fonsi: «No está en mis planes cansarme de 'Despacito'» El cantante Luis Fonsi. / óscar chamorro El cantante, que actúa el viernes en Valencia y el sábado en Benidorm, defiende la cultura hispana en EE UU, «donde hay un gobierno que quiere dividir» LAURA SANFÉLIX VALENCIA. Miércoles, 12 julio 2017, 20:47

Tras 20 años en el mundo de la música, haber colaborado con artistas internacionales como Justin Bieber y con el éxito de su último tema 'Despacito', a Luis Fonsi no le gusta decir que está en su mejor momento. El puertorriqueño asegura que debe mantenerse en su «búsqueda para mejorar, crecer y aprender».

-¿Cómo surgió la composición de 'Despacito' y qué quería transmitir al público con esta canción?

-'Despacito' nació como todas las otras canciones, no hay nada diferente: mi guitarra, por la mañana y empecé a componerla. Esa tarde me reuní con una amiga compositora y terminamos la canción. Desde entonces supimos que teníamos algo especial, obviamente jamás vimos más allá de un tema pegadizo y que tenía mucha magia en su simpleza y en la melodía.

-¿Cree que acabará cansándose de la canción?

-(Se ríe) La respuesta es no. La realidad es que tengo que cantarla todos los días, pero yo disfruto mucho con lo que estamos haciendo y logrando. Decir que me voy a cansar ahora mismo no está en mi planes. Yo llevo cantando temas como 'Yo no me doy por vencido', que también fue un éxito, durante 10 años. La tengo que entonar todos los días y todavía me emociono al interpretarla porque veo a la gente cantarla con mucho cariño, entonces la verdad es que lo veo difícil.

-¿Recuerda alguna anécdota que le haya dejado 'Despacito', como los numerosos vídeos virales o parodias?

-Muchísimos, son tantos que ya ni me acuerdo de muchos de ellos. Todas las mañanas me levanto y tengo todos los emails y las alertas de Google ahí porque salen nuevas parodias. Esta mañana mismo he visto tres nuevas, literalmente esta mañana (se ríe). De mis favoritas yo creo que sigue siendo la de los italianos, la gente le ha puesto mucho cariño y me encantan las versiones que están haciendo.

-'Despacito' es la primera canción en español que consigue reinar en Estados Unidos desde 'Macarena' en 1996, ¿cómo se siente al ver el alcance que ha tenido esta canción a nivel internacional?

-Es un privilegio poder estar número 1. Es impresionante y ha pasado muy pocas veces que una canción completamente en español esté en la lista americana. Es un gran logro y dice mucho de nuestra cultura, de nuestro idioma y de nuestra comunidad hispana, y más con el momento que estamos viviendo ahora en Estados Unidos donde hay un gobierno que quiere construir un muro para dividir en vez de unir.

-¿Cree que le puede molestar a Donald Trump que su canción sea número 1?

-(Se ríe) No lo sé la verdad, no tengo ni idea, pero el hecho de que sea número 1 a mí me parece muy bonito.

-Ha comenzado su gira mundial en España, ¿tiene un cariño especial hacia este país?

-Sí, siempre lo he tenido. Tengo familia aquí, estoy casado con una española, vengo bastante, así que se ha convertido en mi segunda casa. Mis dos hijos son mitad boricuas y mitad españoles, entonces hay una conexión muy real más allá de lo profesional. Laboralmente siempre ha sido un país muy importante en mi carrera, España mostró desde el principio mucho interés con 'Despacito' y con la gira.

-Ha hecho colaboraciones con artistas españoles como Antonio Orozco o David Bisbal, ¿espera poder participar con más cantantes de este país?

-Sí, ojalá pueda seguir con grandes artistas. Yo diría que con el país con el que más he trabajado es España con David, con Antonio, con Merche, con Pitingo, con Bustamente..., sé que me dejo alguno y los que faltan. Así que ojalá pueda seguir colaborando con gente de aquí.

-En los próximos días va a estar con su gira 'Love + Dance Tour' por la Comunitat Valenciana, más concretamente en Valencia y en Benidorm, ¿es la primera vez que actúa en esta región?

-He estado en Valencia.

-¿Qué recuerda de Valencia o qué es lo que más le gustó?

-Quisiera decir algo más creativo pero tengo que decir lo obvio: la comida (se ríe). Uno asocia Valencia con un buen arroz y he estado pocas veces, pero sí que recuerdo que comí rico. También me acuerdo que canté una vez, no me quiero equivocar y no quiero dar información errónea, pero ¿cómo se llama este evento que hacen en Valencia que hacen unas figuras en papel gigantescas?

-¿Las Fallas?

-Eso, las Fallas. ¿Eso es en Valencia, no? Pues sí, yo canté en las Fallas muchos años atrás.

-¿Qué impresión espera que se lleven sus fans valencianos de la gira 'Love + Dance Tour'?

-Pues mira como tiene el título de 'Love and Dance', quiero que se lleven una mezcla de emociones. No es un show que lleve una sola línea, no te puedo decir que vaya ser un show romántico o un show rítmico nada más. Yo lo que quiero es tratar ambos mundos y que sea como una montaña rusa de emociones. Crear momentos íntimos con canciones con mucho sentimiento.

-El público ha visto una evolución en su estilo musical, ¿qué le ha llevado a cambiar las baladas y las canciones románticas por un tipo de música más bailable o movida?

-Siempre he trabajado con ambos estilos, solo que no habían llegado a ser tan importantes. Lo que pasa es que las canciones que se promovían tendían a ser baladas porque era la tendencia, y quizá el sonido ha cambiado un poco.