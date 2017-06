«La literatura va unida a mi amor por el cine y el teatro» Pablo Rivero, ayer, en Valencia. / irene marsilla El actor, que tiene pendiente el estreno de la película valenciana 'Paella Today', debuta en la novela con 'No volveré a tener miedo' Pablo Rivero Autor C. VELASCO Miércoles, 14 junio 2017, 00:43

Se declara lector compulsivo, consumidor de series, fan de Alfred Hitchcock, David Lynch y Truman Capote. Pablo Rivero vuelca sus referencias culturales en un estilo narrativo con pulso en 'No volveré a tener miedo'. Su debut en la literatura de la mano de editorial Suma de Letras se tejió restando tiempo de 'Cuéntame', donde encarna a Toni Alcántara, y de otros proyectos. Ahora Rivero busca «cómplices» y «adeptos» más que espectadores.

-¿Cuándo entró la literatura en tus planes?

-Inconscientemente, desde siempre porque siempre me ha gustado contar historias, crear personajes, inventarme mundos y atar cabos. La literatura ha ido unida a mi amor por el cine y el teatro. Estudié Periodismo porque me gustaba escribir aunque luego viré a Audiovisual. Siempre he escrito.

-¿Se considera un escritor?

-Me gusta más autor, porque la palabra escritor me abruma. La escritura es muy complicada, pero disfruto siendo responsable de la historia, creando el puzzle y dosificando la información al lector.

-¿Siempre tuvo claro que 'No volveré a tener miedo' sería novela y no un guión de televisión o cine?

-Me imaginé el final de la historia con cámara en mano y pensé que sería un corto, pero luego cuando desarrollé la trama y los personajes me di cuenta que estaba limitado por el medio audiovisual. Me tomé un mes en vacaciones, un verano en Nueva York, para elaborar la historia desde la literatura porque me veía más libre. Me he dado el capricho de hacer el libro que a mí me gustaría leer.

-Los novelistas primerizos no lo tienen fácil para debutar. ¿Fue sencillo encontrar editorial?

-La historia de 'No volveré a tener miedo' es muy mía. El proyecto de 2008 lo leyeron mis amigos pero si quería que llegar a buen término necesitaba que alguien me orientara profesionalmente. Contacté con la editorial. Nos reunimos y hubo receptividad. Me exigieron profesionalidad porque me advirtieron: 'Nadie te lo va a escribir'. Este requisito más que ir a la contra fue un plus.

-'No volveré a tener miedo' es una novela de intriga que sitúa el foco en los últimos días de una familia antes de que uno de sus miembros sea asesinado. Suena a 'A sangre fría'.

-Me obsesioné mucho con la novela de Truman Capote y también con 'El adversario', de Emmanuel Carrère. Si logro que el lector piense en algún momento que la narración es un hecho real, sabré que tengo armas para contar historias de este género. Para mí la esencia de la novela consiste en meterte en la cotidianidad, intimidad y psicología de los personajes. La novela está ambientada en los 90 cogiendo todo lo tenebroso y perturbador alrededor de una familia con doble vida sin temer por sus vidas y sin saber que serán protagonistas de la crónica negra. Me interesan las víctimas que pueden ser verdugos por sus carencias afectivas, su desconexión de la realidad, etcétera.

-¿Se siente más libre en la escritura que en la interpretación?

-Muchísimo más. Me siento más libre en la escritura que en la interpretación. Tengo ideas de sobra para próximas novelas. Ahora quiero tener más lectores que espectadores.

-Que tiene por estrenar 'Paella Today'...

-No sé cuándo llegará a los cines. Ha sido una experiencia maravillosa. Tenía ganas de hacer comedia y 'Paella Today' es divertida y disparatada. Rodar en Valencia fue genial.