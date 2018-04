Manuel Vilas: «La literatura existe para que el pasado regrese» Manuel Vilas, ayer, durante la entrevista. / JUANJO MONZÓ El escritor Manuel Vilas presenta en Valencia 'Ordesa', una novela llena de vivencias personales en la que rinde tributo a sus padres NOELIA CAMACHO Valencia Jueves, 26 abril 2018, 19:10

El escritor Manuel Vilas acaba de publicar 'Ordesa' (Alfaguara), quizás una de las mejores novelas del año. En ella, el autor, que el martes estuvo en Valencia, se desnuda literariamente para rendir homenaje a sus padres. Un libro lleno de vivencias personales en el que la pérdida, el pasado y la muerte se entremezclan con un relato lleno de verdad escrito, a ratos, desde el desgarro.

-Esta no es una simple novela de ficción, en ella se ha desnudado y ha dejado un trozo de su existencia en 'Ordesa'.

-Es un libro que me salió de manera natural, de vivencias muy intensas, íntimas y privadas. Pero es verdad que tenía que escribirlas, no podía guardármelas. No reflexioné mucho sobre el grado de implicación autobiográfica.

-¿Estas páginas han sido un refugio o una terapia?

-Era una verdad muy grande que tenía en la cabeza. Muchas cosas que han ido pasando con la novela han ido haciendo que mi visión sobre ella sea más completa. También me he dado cuenta de que este es un libro sobre las cosas que se desvanecen. También de indagación en la identidad personal y, claro, de la importancia de los padres, que son los que nos han ayudado a ser lo que somos.

-Al final, no deja de ser un homenaje a la familia.

-Si me psicoanalizara, cosa que no voy a hacer, el diagnóstico sería que sufro complejo de Peter Pan. El narrador de esta novela está llamando constantemente a sus progenitores y estos no están. El problema es que este señor tiene 50 años y se comporta como un niño aterrado que busca el amparo de sus padres. Como eso no es posible, se encuentra en un estado de orfandad.

-Y ahí aparece 'Ordesa', ese lugar que remite al pasado.

-El pasado de una persona es muy intenso. Decir que ya no lo vas a volver a vivir es muy duro. Para eso existe la literatura, para que regrese. Este libro es casi como un templo para mí. Lo abro y, de repente, están mis padres. Es el sitio donde puedo estar con ellos.

-¿Es mejor persona después de escribir esta novela?

-No lo sé. Lo que sí sé es que he llegado a una reconciliación con la vida. Al final, de eso sirve haber explorado el pasado. Aceptar es comprender.

-Al final, lo que le interesa a Manuel Vilas es la verdad de la vida.

-Sí, sobre todo la verdad biológica, sin contenido político, de cómo unos padres serían capaces de dar la vida por sus hijos. Es una verdad de la naturaleza. Aunque la importancia de tus seres queridos no la comprendes hasta que mueren y, entonces es tarde. Es una paradoja sin solución.El libro es una carta de amor, un agradecimiento a quien me puso en este mundo.