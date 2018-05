Las últimas horas de la librería Leo Los trabajadores del establecimiento en sus últimos días en la librería Leo. / Damián Torres Los costes de mantener un negocio tradicional en el centro y los pocos beneficios son los culpables de la clausura El establecimiento cierra mañana sus puertas tras siete años de actividad en el casco antiguo de Valencia MARTA BALLESTER Martes, 15 mayo 2018, 00:37

valencia. La cita del dramaturgo Samuel Beckett: «Debe continuar, yo no pude continuar, continuaré», preside desde hace una semanas el escaparate de la librería Leo. Un mensaje subliminal porque ,«a pesar de los pesares», mañana el establecimiento cerrará sus puertas de cara al público tras siete años de actividad en el casco antiguo de Valencia.

La calle de la Cultura, nueva nomenclatura tras el cambio de nombre en el callejero, se queda sin Cultura. «Se hace muy difícil sostener una librería con el margen tan bajo de beneficio que te da un libro, que está entre un 25-30%», confiesa Teresa Jiménez, trabajadora desde hace cuatro años de Leo. Su compañero Víctor García quiere dejar claro que no bajan la persiana «porque no se lea, no se venda o porque los e-books hayan hecho daño, ya que de hecho la venta de estos ha descendido y las de los libros ha aumentado». Las causas se deben exclusivamente a los gastos. «Mantener un negocio tradicional en el centro es muy caro» afirma García. «Al final sólo lo pueden soportar los grandes», apunta. Los gastos de alquiler, que desde hace unos años han incrementado en la zona o la necesidad de contratar a varios trabajadores por las dimensiones de la librería, suponen demasiado desembolso.

Aun así los trabajadores que viven el día a día de Leo reconocen que la venta por internet sí que ha afectado. «Nosotros tenemos una web con libros de fondo, pero a la hora de enviarlos a través de Correos tarda una semana en llegar a su destinatario mientras que a través de Amazon lo tienes en 24 horas», explica Jiménez. «Es imposible competir contra esta gran plataforma y su venta de obras online», añade. El precio de los libros está establecido por el Estado, en ese sentido no tienen una competencia de precios, pero sí de medios.

El local podría convertirse en una tienda de souvenirs ya que nadie ha querido hacerse cargo del traspaso

«Pero la cercanía con la que tratamos nosotros al cliente no te la da Amazon», asegura García. Ellos han aconsejado y han intentado mantener una calidad literaria en su oferta. Por ello tenían una clientela del centro «fiel y potente». «Éramos la librería de referencia», reconocen. Sorprendidos de la cantidad de gente que se ha acercado estos días para despedirse lamentan que ninguna librería se haya interesado por el bajo, ni «se hayan atrevido» con el traspaso que ofrecían. Los trabajadores comentan que el único negocio atraído por el local es el de una tienda de souvenirs para turistas.

Leo ya está prácticamente vacía. La mayoría de los libros ya han sido devueltos a las distribuidoras. Otros, los que llevan mucho tiempo en estas estanterías, se venden con un 25% de descuento. «Es una pena, para nosotros, nuestros clientes, pero sobre todo para Valencia, porque se pierde un punto cultural muy importante», concluyen. Pero aún les quedan fuerzas para organizar el último club de encuentro mañana.