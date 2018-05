'Talión', una justiciera contra el reloj Santiago Díaz posa. / Planeta Santiago Díaz salta del guión a la novela con una protagonista que lucha contra el tiempo DANIEL ROLDÁN Madrid Jueves, 24 mayo 2018, 00:06

Santiago Díaz (Madrid, 1971) cree que ha escrito más de 500 guiones. Ahora está inmerso en 'El secreto de Puente Viesgo'. Pero siempre, «como contador de historias», ha querido escribir una novela. Solo le faltaba la idea. Y, cuando llegó, tuvo claro que sería el germen de su primera inmersión en la novela. Así nació 'Talión' (Planeta), un thriller en el que una periodista especializada en sucesos, Marta Aguilera, decide cambiar de vida de forma radical. Le han diagnosticado un tumor, tiene poco tiempo de vida, y el que le queda lo quiere aprovechar haciendo justicia. Ojo por ojo, diente por diente. «Es un libro muy visual, muy de imágenes. Por eso creo que es fácil de leer», explica sobre su libro, que sale a la venta hoy.

«Quería crear una asesina que consigue causar cierta empatía al lector, aunque mate a personas que seguramente se merezcan morir. Pero esto es ficción. Yo creo en la justicia», recalca el autor. «Marta es una mujer que se va encontrando gente que necesita que alguien haga justicia en su nombre. Es una persona que no tiene vínculos familiares, que no tiene futuro. Es decir, no tiene ataduras. ¿Qué harías tú? Y esa es la pregunta que lanzó yo al lector», explica Díaz, que tardó seis meses en tener listo el manuscrito final en el que se ha divertido mucho. «Tienes mucha más libertad que con los guiones, que estás más limitado por el presupuesto, los actores...», añade.

Tenía claro que el protagonista de su debut literario fuese femenino. «Lo primero que escribí fue como un hombre, pero me di cuenta de que faltaba algo, que no era original. En el momento en que cambié, se me abrieron muchas más posibilidades y me sentí mucho más cómodo», indica Díaz, que también decidió que la antagonista de Aguilera fuera una mujer, la inspectora Daniela Gutiérrez. «Son dos mujeres fuertes, pero una es fría y la inspectora sí que tiene sentimientos».