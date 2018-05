Sara Leo : «La gente aún se sorprende de que los jóvenes escriban poesía» La escritora valenciana Sara Leo, tras la entrevista con LAS PROVINCIAS. / TXEMA RODRÍGUEZ La valenciana, que acaba de presentar su tercer libro 'Después del huracán', afirma que desde la Comunitat «cuesta arrancar» en el sector literario NOELIA CAMACHO Valencia Martes, 1 mayo 2018, 12:52

Tras la tormenta siempre llega la calma y, después del huracán, quedan versos llenos de verdad. La escritora valenciana Sara Leo (Valencia, 1987) acaba de publicar su tercer libro. Un poemario que sigue la línea de sus dos volúmenes anteriores, 'Iridiscencia' y 'Acaríciame los miedos', pero en el que sigue destapándose como una autora con mucho que decir. 'Después del huracán' (Mueve tu lengua) llega al panorama literario apadrinado por el también escritor Diego Ojeda y con un claro objetivo: que el lector abrace la poesía.

-Con 'Después del huracán', ¿ha llegado la calma gracias a la apuesta de una editorial por su trabajo?

-Sí. Este libro es como un paso más que deja atrás la autoedición. La esencia es la misma que la de los dos anteriores, pero sí hay algo diferente.

-En este texto también hay más prosa que en los anteriores. ¿Está abierta a otros géneros más narrativos como el relato?

-En principio voy a seguir en esta línea, mezclando versos y prosa. No lo quiero encasillar en poesía porque incluye otros textos. Se habla mucho de poetas pero yo no me considero como tal. Me genera mucho respeto llamarme así.

-En 'Iridiscencia' y 'Acaríciame los miedos' mostraba dolor. Este parece ser un libro mucho más optimista...

-'Iridiscencia' estaba basado en historias muy pasadas, de otros momentos de mi vida. Este es mucho más actual y ahora hay mucha más luz en mi día a día, por eso es más optimista.

-Pero si algo caracteriza su producción literaria es que es muy personal. ¿Hay pudor a la hora de mostrar sentimientos tan íntimos?

- Sí, porque además yo he sido siempre una persona muy reservada. Pero a la hora de escribir me desinhibo, me sale lo que tengo dentro. Cuando lo estoy haciendo no siento vergüenza, no pienso en lo que los demás van a ver de mí. Me nace así. Aunque es verdad que si lo pienso en frío me doy cuenta de que lo puede leer cualquiera. Pero el pudor se queda a un lado.

-¿Escribe como terapia o como catarsis?

-Un poco de todo. Sentarme a escribir se convierte en el momento en el que me olvido de la rutina del día a día. Es mi momento de paz.

-Para un autor novel, ¿se notan los beneficios de pasar a tener una editorial detrás y dejar atrás la autoedición?

-Cambia mucho porque ya no depende todo de ti. La autoedición tiene mucho trabajo propio, buscarte tú misma todos los medios... Con una editorial detrás tienes más facilidades. Sobre todo en el aspecto de la distribución. Puedes llegar a mucha más gente.

-Pero sí se puede decir que ha tenido mucho éxito en las redes sociales. ¿Les debe mucho?

-Gracias a ellas estoy donde estoy. El hecho de poder llegar a tanta gente es muy beneficioso. Cuando publiqué mi primer libro tenía apenas mil seguidores. A partir de ahí empecé a crecer .

-Con autores como usted, que se sirven de internet, que ofrecen recitales, que tienen una nueva voz... ¿se han roto las concepciones de lo que era un poeta?

-La poesía estaba muy encasillada en la imagen del poeta que escribe solo, en su casa. Ha habido una evolución. La gente aún se sorprende de que los autores más jóvenes escriban poesía, piensan que es un género más antiguo. Para mí, la poesía es transmitir, que el lector lo sienta en su piel y que se le pongan los pelos de punta.

-¿Los lectores más jóvenes se están acercando de nuevo a la poesía?

-Sí. Con este tipo de libros, que van acompañados de ilustraciones, de recitales... mucha gente joven se ha acercado a la poesía. Hace poco estuve en un instituto y los chavales de 15 o 16 años estaban encantados. Son textos con los que se sienten identificados.

-Desde Valencia, ¿es más difícil hacerse un hueco en el sector literario?

-En Valencia cuesta más arrancar. Poco a poco se va aceptando más, se organizan recitales y se va a expandiendo, pero es más costoso. En Madrid hay más locales donde siempre se mueven temas de recitales, poesía en la calle... En esta ciudad, se mira algo más raro.

-¿Las editoriales valencianas apuestan por este género? ¿Le ha tocado llamar a muchas puertas?

-La verdad es que la editorial que ha publicado este libro es madrileña. Me contactaron ellos. Y me mantuve con la autoedición hasta que ellos me ofrecieron la oportunidad y no me lo pensé.