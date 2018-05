Reyes Monforte: «Me tomo una pequeña venganza con la vida a través de esta ficción» La periodista y escritora madrileña Reyes Monforte, ayer, en LAS PROVINCIAS. / j. monzo Tras perder a su pareja, la periodista madrileña hace terapia en su última obra, 'La memoria de la lavanda', que presentará el sábado en Viveros M. BALLESTER VALENCIA. Jueves, 3 mayo 2018, 00:47

Lejos de los clásicos, la mayor referencia para escribir 'La memoria de la lavanda' ha sido su propia experiencia. Una vez superados los momentos más difíciles del duelo, la periodista Reyes Monforte, que sufrió hace más de cinco años la muerte de su pareja, el actor valenciano Pepe Sancho, ofrece una nueva trama literaria llena de amor y dolor tras la pérdida de un ser querido con la que crear empatía.

-Una obra con más carga personal que ninguna anterior. ¿Por qué revivir ese tsunami de emociones ahora y a través de la ficción?

-Lo más difícil de este libro no ha sido escribirlo sino esperar a que llegase el momento en el que poder hacerlo y vaciarme de verdad. Al año lo intenté, pero a cada dos líneas me caía emocionalmente. Al final pude hacer esta terapia porque los escritores tenemos la suerte de utilizar la ficción para compartir cosas que nos conmueven. Tiene mucha carga personal pero también una trama literaria que no tiene nada que ver conmigo. A los personajes hay que crearles una biografía personal y vital pero también de una emocional para llegar al lector, y esa es la que sale de mi y pongo en Lena, la protagonista. Con ella tengo una relación vampírica, porque ha bebido de mi y yo de ella.

-¿Por qué viajar hasta el festival de la lavanda para superarlo?

-Cuando ya tenía la historia, la trama de secretos familiares -porque el destino siempre guarda retos que afrontar- y los personajes, no tenía el lugar donde situarles. Pensé en ponerlos en el Mediterráneo pero quizás no era la distancia emocional suficiente para poder separarme. Cuando unos amigos me invitaron a Brihuega en Guadalajara, que en el libro aparece como Tármino, y me vi frente a aquellos campos de lavanda tan florecidos sentí que era el lugar ideal para hacerle un canto a la vida.

-¿Es peor no conocer el amor o perderlo?

-Al principio de la novela Lena se pregunta si hubiese sido mejor no amar tan intensamente, pero cuando pasa el tiempo, cuando la memoria se convierte en la muleta y de gasolina para seguir adelante, te das cuenta que amar es una suerte en la vida a pesar de todo.

-¿Rebate muchas decisiones a la vida?

-No hay un manual de instrucciones para afrontar el duelo. Con esta novela me desquito. Ejerzo mi pequeña venganza con la vida a través de esta ficción. Ella tiene sus propios planes y no puedes hacer nada cuando te vienen, pero a través de la ficción le puedes rebatir muchas cosas. No es un libro triste. Cuenta cómo se sobrevive en mitad de la pérdida, cómo se gestiona el dolor y todo ese mundo que se te abre nuevo. Es un viaje físico de 48 horas que emprende Lena, pero que se convierte en un viaje existencial.