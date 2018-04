María Hesse y Fran Ruiz llevan al cómic la vida de Bowie La ilustradora María Hesse. «La obra de Bowie es la que mejor va a envejecer de todos los artistas del siglo XX», asegura Ruiz ÁLVARO SOTO Madrid Jueves, 5 abril 2018, 01:47

Una vida tan colorida como la de David Bowie merecía un cómic, una labor a la que se han puesto el escritor Fran Ruiz y la ilustradora María Hesse y cuyo resultado es 'David Bowie. Una biografía', editado por Lumen. Pero más que una biografía, esta obra es una mezcla de realidad y ficción que consigue que el lector se acerque al personaje tan bien como lo haría cualquier ensayo al uso.

«Bowie tiene una imagen muy potente que permite jugar con ella, así que un dibujo nos puede decir más de él que una fotografía», cuenta Hesse, que ha dado vida en el papel al artista británico, fallecido en 2016 a los 69 años. El camaleón capaz de transformarse en Starman, en Ziggy Stardust o en el 'major' Tom, el hombre que tuvo una vida de éxito, pero también de profundos hundimientos, algo que no obvia este cómic.

«Tuvo muchos fracasos en sus relaciones o en el trato con sus representantes y nos hemos querido centra en esto», explica Ruiz, el autor de los textos. También se habla de la sexualidad abierta de Bowie, de sus devaneos salvajes con las drogas o de su relación con todo tipo de manifestaciones artísticas porque «se dio cuenta de que no se podía representar la cultura de su tiempo solo desde la música». «La obra de Bowie es la que mejor va a envejecer de todos los artistas del siglo XX», asevera Ruiz; «en vida fue una de las estrellas más importantes del pop, pero su legado es superior: fue alguien capaz de plasmar el mundo en el que vivió, lo que muy pocos consiguen».

Antes que a Bowie, María Hesse había llevado al cómic a otra genio del siglo XX, la pintora mexicana Frida Kahlo. «Dibujar a Bowie ha significado salir de mi zona de confort, pero lo he hecho con tanto cariño que estoy seguro de que aél le hubiera gustado», certifica. Una afirmación que no comparte Ruiz. «Yo creo que no le hubiera gustado porque era alguien muy celoso de su imagen y muy controlador», sostiene.