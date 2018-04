Rafael Chirbes, a escena Los textos del escritor se unen al arte de Carmen Calvo en el Festival 10 Sentidos | 'Ese hombre tiene un mundo en su cabeza', con dramaturgia de Toni Tordera, es un viaje por los universos invisibles del autor valenciano. La obra se estrenará el 5 de mayo CARMEN VELASCO Valencia Lunes, 16 abril 2018, 21:05

La literatura traspasa el papel. Hay títulos que acompañan a los lectores y hay realidades que parece que imitan obras ficticias. La vida y la ficción a veces se entrelazan. En ocasiones cuesta desprenderse de lo leído y a menudo no se desea librarse del poso que deja una lectura. Algunas obras acompañan de por vida a los lectores y algunos escritores atrapan de forma imperecedera con sus palabras todo lo que nos rodea, lo que no caduca, lo que te revuelve, lo que te indigna... A los lectores de Rafael Chirbes sus novelas los persiguen. Resulta casi imposible no pensar en 'Crematorio' al conocer los pequeños y singulares detalles de los casos de corrupción (Rubén Bertomeu bien podría haber inspirado a Bárcenas incluso en las anotaciones en su cuaderno) y en el territorio de lo íntimo y lo cotidiano, el tejido de las relaciones familiares de cada cual tienen su espejo en 'La buena letra'. Como buen cronista, Chirbes nos explicó y nos retrató. Con rigor, con introspección.

«Los libros que duran son los que no tienen trampa». Dijo el escritor valenciano y así sucede con su bibliografía. El tiempo no borra la huella de las novelas del autor de Tavernes de la Valldigna. Al revés. Sus lecturas no pasan, pesan como legado. Y sus palabras nunca dejan de resonar: «La dignidad es luchar contra el mal; la indignidad absoluta es ser perro guardián del mal», dijo al recibir el premio Umbral en 2014.

Sus textos abren infinitos caminos al alcance de los artistas, quienes sienten predilección por la creación literaria de Chirbes. Uno de ellos es Toni Tordera, que estrenará 'Ese hombre tiene un mundo en su cabeza', que se representará en el Festival 10 Sentidos los próximos 5 y 6 de mayo.

El último trabajo del dramaturgo valenciano quiere rendir tributo a Chirbes y reivindicarlo como uno de los mejores narradores de los últimos tiempos. La propuesta pone en diálogo el trabajo literario del autor de 'En la orilla' con las artes escénicas y visuales. Las palabras del novelista valenciano, quien falleció en agosto de 2015, se combinan con una amalgama de lenguajes artísticos. La obra se representará en los museos.

El Festival 10 Sentidos, el Consorcio de Museos y la Dirección General de Cultura impulsan 'Ese hombre tiene un mundo en su cabeza'. No es una propuesta escénica al uso. Se mueve entre la realidad y la literatura. Partiendo de una obra de Carmen Calvo se ha realizado una indagación sobre el universo Chirbes. La pieza se basa en los textos del propio autor a los que se unen las ideas de Alfons Cervera y Juanjo Prats, que es, además, uno de los intérpretes del montaje junto a Enric Juezas. Una maleta guiará al espectador en este viaje que servirá, según los impulsores del proyecto, «para conocer los mundos invisibles de Chirbes, pero a la vez los que todos nos ocultamos a nosotros mismos».

'Ese hombre tiene un mundo en su cabeza' es un espectáculo y una instalación escénica en tres escenas o meditaciones inspiradas en el mundo y la obra de Chirbes. La pieza bucea en su memoria desde una interpelación para el futuro. La escenografía representa en sí misma otro hito artístico conformado por las obras de la artista valenciana Carmen Calvo.

Desde el Festival 10 Sentidos apuntan que Tordera consideró esta cita cultural como «el marco más apropiado para presentar su pieza por la apuesta decidida del certamen por las artes vivas y el afán de investigación». El festival, remarcan, se ha implicado en otros aspectos en la puesta en marcha de este ambicioso montaje.

Boceto de la escenografía donde se representará la obra / LP

El lema de la edición de 2018, 'Invisibles', resulta, añaden, apropiado con el argumento y motivación de 'Ese hombre tiene un mundo en su cabeza'. Al margen de su labor literaria, se conocen pocos aspectos de la vida de Chirbes y del modo en el que encaraba la creación. Con este montaje se pretende una aproximación al universo del autor de 'Mimoun'.

José Luis Pérez Pont explicó que 'Ese hombre tiene un mundo en su cabeza' permite «acercanos de un modo diferente, más experiencial, al mundo literario y traerlo al entorno museístico». Esta pieza, continúa el director del Consorcio de Museos, aúna la literatura con las artes escénicas y visuales. Coincidiendo con el 30 aniversario de la publicación de la primera obra del autor, 'Mimoun', la pieza se presentará los días 5 y 6 de mayo en el Centro del Carmen. Tras su presentación, «el montaje viajará por la Comunitat recorriendo varias poblaciones», apunta Pérez Pont. Así, está previsto que se represente en Dénia y en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA).

«Este espectáculo vincula los espacios patrimoniales, como el Centro del Carmen, a otra maniestaciones culturales. Se ha empezado con teatro pero se explorarán nuevas experiencias que interrelacionen diferentes expresiones artísticas», manifiesta la directora general de Cultura, Carmen Amoraga, para quien Chirbes es «uno de los mejores autores contemporáneos» por su compromiso personal y su permanente espíritu crítico. El autor de 'Mediterráneos', añade, puso el foco en las contradicciones de la sociedad.

Chirbes es uno de los platos fuertes de la presente edición de 10 Sentidos, que se celebrará del 3 al 20 de mayo, pero no es el único. Romeo Castellucci, dramaturgo, artista plástico y escenógrafo italiano, que representará 'Giulio Cesare, Pezzi Staccati' en el Monasterio de San Miguel de los Reyes los días 16 y 17 de mayo.

También pasará por el 10 Sentidos Constanza Macras, coreógrafa argentina afincada en Berlín, que disecciona con sus obras situaciones sociales delicadas. Entre sus temas predilectos están la inmigración y la condición humana en las grandes urbes. Fundadora de la compañía DorkyPark, que integra bailarines, actores y músicos con intérpretes de cuatro a 72 años, presentará 'Hillbrowfication' en Espai Rambleta el próximo 19 de mayo. Al igual que Castellucci, será la primera vez que actúe en Valencia.