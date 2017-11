«Es maravilloso que Valencia se aferre al Santo Grial» Javier Sierra, ayer, visitó el Santo Grial de la Catedral. / irene marsilla «Soy un escritor peligroso», asegura Javier Sierra, el ganador del Planeta, que presenta en la ciudad 'El fuego invisible' NOELIA CAMACHO Jueves, 23 noviembre 2017, 00:39

valencia. El flamante último premio Planeta, el escritor Javier Sierra, visitó ayer Valencia para presentar 'El fuego invisible', la novela merecedora del prestigioso galardón. Una ciudad, la capital del Turia, que tiene mucho protagonismo en el libro ya que Sierra, autor de otros éxitos literarios como 'La cena secreta' o 'El maestro del Prado', la visitó para crear una trama en la clave de un misterioso suceso se encuentra en el Santo Grial -y ese cáliz se conserva en la Catedral de Valencia-. Por ello, además, no dudó en aceptar la invitación de LAS PROVINCIAS de posar junto al cáliz de la Seo durante su visita a la ciudad.

El escritor habla de mito, no de historia sobre la conservación del Santo Grial en Valencia. «Yo quise escribir una novela que se alejara un poco del mito tradicional del grial. Soy consciente de que hay cientos de obras literarias y cinematográficas que abordan la cuestión. Pero casi todas ellas, lo retratan desde la perspectiva del objeto que estuvo en la mesa de la Última Cena», aseguró ayer el autor. En sus investigaciones, se dio cuenta de que «la palabra 'grial' no aparece citada en los Evangelios». «Tendremos que esperar mil años hasta que un poeta, Chrétien de Troyes, lo mencione en un texto que se titula 'El cuento del Grial'. Un libro en el que dice que el grial es un cuenco que está en manos de una doncella que procesiona en un cortejo y de él irradia una luz tan sobrenatural que eclipsa todas las demás. Aunque no dice que ese fuera el cáliz de Jesucristo», asevera.

«En el año 1200 surge la primera continuación de ese libro, el 'Parzival', de Wolfram von Eschenbach, donde dice que el grial es una piedra del cielo. Por su parte, Robert de Boron dirá que es la copa donde José de Arimatea recogió la sangre de Jesús en la Cruz y que esa copa se escondió en Inglaterra... El mito, poco a poco va cogiendo su camino. Pero lo curioso es que en 1123, un grupo de pintores en los Pirineos, el antiguo reino de Aragón, estaban retratando una dama que sostenía un cuento del que irradiaban rayos en los ábsides de ocho iglesias de esa región. De alguna manera, podemos decir que el grial se estaba inventando. Porque es en esa zona donde, dice la leyenda, San Lorenzo fue a esconder el cáliz y que fue derivando de lugar en lugar hasta San Juan de la Peña hasta que, y esto ya es historia comprobada, en 1399 Martín I el Humano lo reclama, se lo lleva a Zaragoza, de ahí a Barcelona y, después, a Valencia», afirma Sierra.

¿Y dónde queda la historia que lo vincula a Valencia? ¿Es realidad o ficción? Sierra lo tiene claro: «Me parece maravilloso que una ciudad se aferre a un mito. Ningún colectivo sobrevive si no lo hace. Sin el Santo Grial, Valencia no sería lo que es hoy en día. Creo que es un legado que debe ser preservado y defendido», sostiene un autor que se califica de «peligroso».

El escritor no niega que alzarse con el premio Planeta «es el santo Grial de la literatura». Pese a ello, confiesa, «no he tocado techo», por lo que sus lectores pueden estar tranquilos porque el autor no va a dejar de escribir. Y de mantener sus sello literario. «Está mal que yo lo diga pero creo que soy un poco inimitable».