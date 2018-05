Luis Bagué: «La nueva poesía no entiende de reflexión pero sí de sentimentalismos» El poeta alicantino Luis Bagué. / Lp El poeta alicantino, que ha logrado el Premio de la Crítica con 'Clima mediterráneo', aprecia cierta efervescencia cultural en la Comunitat MARTA BALLESTER Martes, 15 mayo 2018, 01:17

Nació en Cataluña pero desde los siete años vive en la Comunitat, primero en Elche y ahora en Mutxamel. La Crítica Literaria Valenciana ya reconoció su talento como poeta y este año se ha ganado el favor de los críticos a nivel nacional. Luis Bagué obtuvo el Premio de la Crítica en la modalidad de poesía con 'Clima mediterráneo', el mismo galardón, pero en la modalidad de narrativa, recayó en Javier Marías por 'Berta Isla'.

-¿Qué significa el galardón?

-Es un honor enorme recibirlo ante un impresionante plantel de autores consagrados. Siento una gran responsabilidad, a partir de ahora tengo que intentar que todo lo que escriba no desmerezca demasiado retrospectivamente de lo que ya he conseguido.

-Como crítico literario, ¿por qué 'Clima Mediterráneo' era merecedor de tal distinción?

-Supongo que se ha valorado, por una parte, premiar a un autor de una generación intermedia, que ronda los 40 años y que no suele estar en el foco mediático.Por otra parte, habrán apreciado que se trata de un libro que se acerca a la realidad cotidiana con un lenguaje irónico, con elementos que transitan entre dos aguas, la tradición y la modernidad.

-¿Cuál es el estado de salud de la poesía actual?

-Creo que tiene bastante salud. Hay que ser conscientes de que la poesía nunca ha tenido gran cantidad de lectores, pero los que posee son fieles. Desgraciadamente los nuevos poetas que están bajo los focos tienen otros intereses más alejados de lo literario y más cercanos a los del mundo de la canción, de la publicidad o de 'Youtube'. Al resto que aboga por otro tipo de versos es difícil que nos conozcan porque no hay tanta visibilidad.

-¿Las redes sociales o la televisión están ayudando al género o lo han contaminado?

-Creo que es algo ajeno a lo que nosotros entendemos como literatura o poesía. Por una parte, está bien para que la gente despierte interés por ella; pero por otra, el discurso que aparece está muy dirigido a jóvenes, con ingenuidades parecidas a los letreros de Mr. Wonderful o a elementos que tiene que ver con la autoayuda. La nueva poesía no entiende de reflexión, pero sí de sentimentalismos. Yo como lector busco lo primero, que me haga pensar y no tanta sensiblería.

-¿Como definiría a los lectores y al sector de la Comunitat?

-La Comunitat vive un buen momento poético con autores muy interesantes. Parece que los escritores y los críticos se están molestando por ver qué se mueve dentro de este género. Hay un número importantísimo de autores alicantinos que están ahí como Joaquín Juan, Pilar Blanco, Juan Ramón Torregrosa o Antonio Moreno. Hay cierta efervescencia cultural que hay que alimentar y no dejar morir.

-Dice que el Mediterráneo fue cuna de la civilización. ¿Vivir hoy en él, en la Comunitat, y de la literatura es compatible?

-De la literatura sí, pero de la poesía no. Prácticamente no lo consigue nadie. Eso sí, la Comunitat da juego y mi obra va muy pegada al Mediterráneo y a mis propias vivencias que no dejan de ser valencianas.

-La obra camina por lo políticamente incorrecto. ¿Qué está siendo políticamente incorrecto en la industria literaria?

-No conozco el mundo de la industria, que supongo que será bastante complicado, porque precisamente la poesía me permite mantenerme al margen de la cadena editorial y su servidumbre o cortapisa. Es de los únicos géneros donde alguien puede expresarse con total libertad porque no está sometido a las leyes del comercio, ni se percibe como un producto de consumo.

-Sus versos transitan entre el pasado y el presente pero, ¿qué augura para el futuro de la poesía?

-Va a seguir teniendo mala salud de hierro, como en el presente. La poesía que nos interesa no va a tener una enorme visibilidad, pero así ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Yo, como docente, intento explicar como los autores clásicos tienen muchas cosas que decir a los lectores contemporáneos. Debemos utilizar los recursos tecnológicos y audiovisuales que tenemos a nuestro alcance para modernizar estas grandes obras.

-¿Trabaja ya en un nuevo libro?

-Ahora no trabajo en nada. Salió de manera simultánea esta obra de poemas y otra de relatos. Ahora necesito un periodo de barbecho para no repetirme y ofrecer el mismo discurso.