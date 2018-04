«Leer historias falsas es nuestro pan de cada día» El escritor Manuel Bartual. / juanjo monzó El autor que revolucionó Twitter con su relato inventado acaba de publicar el libro 'El otro Manuel', donde invita «a no creer en todo lo que se dice» Manuel Bartual Escritor MARTA BALLESTER VALENCIA. Sábado, 28 abril 2018, 00:53

Los tuits de Manuel Bartual componiendo una historia de misterio durante sus vacaciones de verano en la red revolucionaron la red social y el mundo entero. El director de películas y dibujante de cómics se convierte ahora en escritor de novelas con 'El otro Manuel'. Un libro que narra cómo puede cambiar la vida de un hombre corriente después de un éxito inesperado. Una mezcla de ficción y realidad donde los sucesos extraños vuelven a ser los protagonistas.

-¿Qué le sorprendió más: el éxito de su 'tuit-novela' o que se la creyesen?

-Realmente lo primero que me chocó fue que se lo creyesen y convirtiesen mi nombre en 'trending topic'. Pensé que la manera de expresarme delataba que no era algo real, pero la experiencia me sirvió como un experimento sociológico y descubrir donde está el umbral de credibilidad de la gente pone su límite de credibilidad.

-¿Su objetivo fue desenmascarar la credibilidad de internet?

-Me tiré a la piscina sabiendo cómo iba a salir de ella. Dejé algunos puntos grises que fui completando con las interactuaciones de la gente y cuando me di cuenta que había muchos que creían que la historia me estaba sucediendo realmente vi oportuno escribir en uno de los tuits finales que «no es obligatorio creer todo lo que se lee en internet», que de algún modo es la moraleja. Si esto sirve para que a partir de ahora la gente desarrolle un pensamiento crítico, pues eso que ganamos todos.

-¿Cuál es el objetivo de este nuevo proyecto?

-El primero fue escribirlo. Nunca antes me había enfrentado a escribir una novela.

-¿Cómo es pasar de 140 caracteres a 254 páginas?

-Por suerte no he tenido esa limitación de Twitter, aunque en el fondo no fue algo negativo, me hizo contar la historia completamente adaptada al medio y lo que he hecho en este libro es lo mismo. La novela tiene unos códigos, un lenguaje y unas reglas con las que he jugado. Eso sí, con el espíritu de aquella primera obra. 'El otro Manuel' se puede leer sin saber quién soy yo y mi primer relato, porque se explica por sí misma. Pero por otro lado, vuelve a ser una historia de misterio con toques de humor y mucho costumbrismo, que es lo que me gusta a mí. He utilizado un estilo muy similar, un lenguaje muy sencillo y directo.

-¿Se sintió cojo sin el apoyo de imágenes o vídeos, dos pilares de su carrera?

-Mucha gente cercana me preguntaba si la novela iba a tener ilustraciones y yo decía que no. Precisamente me gustaba el reto, porque es la primera historia que escribo sin dibujos. Las imágenes las va a poner el lector.

-Realidad o ficción. Dualidad que utilizó y utiliza, al igual que la primera persona. ¿Le divierte suplantar su identidad?

-No lo había hecho hasta este verano, pero jugar a la figura del doble, es un clásico que me gusta mucho. La suplantación y leer historias falsas es nuestro pan de cada. En las películas, libros, internet... y al final todo acaba vinculándose.

-La ficción se ha apoderado de usted?

-Tenía claro que aquella primera historia acababa y no tenía continuación, pero si que vi que todo lo que había generado era muy extraño y servía de punto de partida para otra historia como la de, 'El otro Manuel', donde el protagonista Manuel Bartual escribe una historia en Twitter que se hace muy famosa y seis meses después esta escribiendo una novela donde le pasan cosas raras. Me gustaba este juego de dar un salto a otro plano de la ficción y volver a jugar conmigo como personaje. Me encanta la metanarrativa y el metalenguaje porque vinculan de otra manera al escritor con la historia que están leyendo mucho más cercana.

-¿Cuáles son los pros y contras que saca tras pasar de internet al papel?

-Lo que está claro es que estamos en un punto en el que si quieres contar una historia tienes mil formas de hacerlo. Las redes sociales no solo son un sitio de información, opinión y exhibición, sino algo más. Mientras en ellas tuve un 'feedback' de lo que pensaba la gente de mi obra, ante este libro sólo estábamos el papel y yo. Son diferente. Pero reconozco que intenet es una oportunidad para que llame a tu puerta una editorial.

-¿Por qué medio veremos sus futuros proyectos?

-Tengo muchas ideas pero todavía no he decidido nada en concreto. Pero he disfrutado tanto escribiendo esta novela que me gustaría encerrarme para escribir otra.