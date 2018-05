John Banville: «El mundo es un lugar muy extraño. Escribir me ayuda a entenderlo» John Banville, ayer, antes de la entrevista. / monzó El padre del forense Quirke y premio Princesa de Asturias de las Artes mantendrá hoy un encuentro con los lectores en Valencia C. VELASCO Sábado, 5 mayo 2018, 00:19

El sentido del humor y la ironía sirven para acercarse a la realidad y, al mismo tiempo, para escapar de la misma. Son armas de doble filo y a ellas recurre John Banville (Wexford, 1945), el escritor que hoy mantendrá un encuentro con los lectores, a las 20 horas en el Centro Cultural Bancaja, dentro de Valencia Negra.

¿Quién es Banville? Difícil respuesta. «En mi mente puedo ser 15 o 20 personas diferentes», admite. Firma sus entregas de novela negra como Benjamin Black, el padre del forense Quirke. Usurpó la escritura de Raymond Chandler para resucitar al detective Marlowe en 'La rubia de ojos negros' y ha hecho lo propio con Henry James al publicar 'La señora Osmond'.

Pero, ¿quién es Banville? Se define como un novelista: «No aprendo nada escribiendo pero me ayuda a interpretar y a entender la realidad. El mundo es un lugar muy muy extraño. El arte no es como la vida, sino que el primero da forma a la segunda». El, dijo, lo que hace es «mirar los hechos y los motivos, observar, coger trocitos» de realidad para construir las historias, como un 'Frankenstein'.

«Por alguna suerte extraña la gente lee mis novelas», bromea el autor irlandés

En 2014 el novelista recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes y es eterno candidato al Nobel de Literatura, que quedará vacante en su próxima edición por el escándalo de presuntas agresiones sexuales y filtraciones en la Academia Sueca. «Tengo un plan para una novela sobre el Nobel de Literatura. Un escritor se entera de que está entre los 10 aspirantes, va matando a los otros nueve para quedarse solo y entonces el galardón se lo dan a un poeta lituano que no conoce nadie», bromea. Al margen de la chanza, «es un desastre lo que ha pasado con el Nobel, que debe prestar atención a trabajos serios de literatura». Él, reconoce, no mancharía sus manos de sangre por un reconocimiento.

El autor de 'Regreso a Birchwood' recuerda que Samuel Beckett ganó la distinción en Estocolmo y después bajaron las ventas de sus libros. «No escribo para ganar premios, ni para gustar a la crítica. Lo hago para mí y por alguna suerte extraña la gente lee mis novelas», asegura en una entrevista con LAS PROVINCIAS.

Banville visita Valencia por primera vez. No le importaría ambientar una novela en España, pero no conoce en profundidad el país ni el idioma. «Además, ¿cómo me traigo a Quirke aquí? El forense tendría que soportar el calor, sudaría su traje negro y soñaría con la lluvia... Acepto dinero para que las ciudades se postulen para ser escenario de un novela negra», dijo con humor.

A Banville no le gusta la etiqueta de 'noir': "Todo es literatura". El autor bromeó con que «daría todas las novelas de Camus y Sartre por una sola de Simenon». Además, consideró que «de alguna manera, toda novela contiene algún misterio».

Sobre el «feminismo» de 'La señora Osmond', una continuación de 'Retrato de una dama', de James, Black aclaró que cuando uno se pone a escribir no lo hace con un objetivo o mensaje, aunque ha señalado que James fue un homosexual reconocido al que le encantaban las mujeres. Banville, que aseguró que durante años se le acusó a él de misógino por 'Antigua luz', recalcó que cuando imagina un personaje no piensa en clave de hombres o mujeres sino de personas.

«Me gustan más las mujeres, además de por razones obvias, porque están menos obsesionadas consigo mismas y tienen más sentido del humor», dijo. «Todo lo que he aprendido en mi vida lo he aprendido gracias a las mujeres», añadió.

En el encuentro con periodistas Banville estuvo acompañado por el director de Valencia Negra, Jordi Llobregat, y los representantes de las editoriales Alfaguara y Bromera, que publican su obra en castellano y valenciano. Avanzó que trabaja ya en una nueva novela policíaca titulada 'Vísperas venecianas' y ambientada en la ciudad de los canales en el año 1900, una obra que según ha avanzado este viernes en València será «oscura, erótica y un poco enfermiza».