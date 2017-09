«Escribir estos libros fue nuestra mejor medicina» Borja Cabada y Paula Izquierdo, con sus libros premiados en Valencia. / m. b. Los galardonados utilizan una ficción de intriga psicológica para salir de sus enfermedades y triunfar en el mundo de las letras Paula Izquierdo y Borja Cabada Premios Logroño de Novela 2017 MARTA BALLESTER VALENCIA. Sábado, 16 septiembre 2017, 21:41

La décima edición de los Premios Logroño de Novela 2017 ha llegado cargada de novedades. Por primera vez el galardón lo recibía una mujer, Paula Izquierdo con su novela 'El callejón de los silencios'; y este año, además, publican el II Premio Logroño para Jóvenes Escritores que recayó en Borja Cabada y su thriller 'El sonido de Atlantis'. «Es una alegría y un gran privilegio ganar este concurso que da la oportunidad a autores primerizos para ser visibles», explicó Cabada. Izquierdo, finalista del VI Premio Fernando Quiñones y ganadora del XI Premio de Narración Breve UNED se alza por primera vez con este premio dotado con 45.000 euros, la mitad que a sus inicios. «Para los autores que vivimos en la miseria más absoluta nos preocupa que los premios literarios sigan bajando», alega la escritora.

Ella lleva 20 años en el mundo literario. Él acaba de aterrizar con su primera novela, pero para ambos «escribir estos libros fue nuestra mejor cura». Las dos fueron escritas en un periodo de enfermedad donde la literatura ejerció en forma de «catarsis». «Al final del tratamiento de mi leucemia cuando ya empecé a tener fuerzas, cogí una idea que tenía en el cajón y comencé a pulir 'El Sonido de Atlantis'», confiesa Cabada. Izquierdo por su parte, en sus cuatro años de convalecencia postrada en la cama dio a luz dos relatos y dos novelas. «No hay mal que por bien no venga», comenta.

En su ficción de intriga psicológica ha dejado mucho de ella, empezando por la portada, con una fotografía de ella misma. Pero además utiliza su experiencia como psicóloga para analizar en la novela el papel de las mujeres de los intelectuales españoles del siglo XX y reivindicar su papel a través de Mirna, la protagonista que se verá envuelta en un peculiar triángulo amoroso con su compañero y profesor. «Es interesante como evoluciona el personaje que lucha por reclamar la voz de la mujer en el mundo de las letras, oculta muchas veces tras los hombres que firmaban los libros de ella».

La autora profundiza en las relaciones personales de los protagonistas, «bajo a los infiernos de la condición humana. Como está contado desde un narrador omnisciente, el lector sabe mucho más de ellos que los personajes entre sí mismos y eso hace la novela interesante y reflexiva», detalla Izquierdo.

Cada capítulo lleva el nombre de un trastorno psicológico porque «todos ellos nos acechan en cierta medida y en este libro al final salen muchos a relucir». En 'El callejón de los silencios', nadie es lo que parece y todos guardan secretos. Su final es impactante e inesperado, pero su autora tenía claro el mensaje que quería transmitir a sus lectores, «las cosas hay que hacerlas y decirlas en el momento, porque a los mejor te das la vuelta, te cae una piedra en la cabeza y ya no tienes oportunidad de hablar, ni de hacer».

Personajes sin rumbo y que son capaces de cualquier cosa para llegar a la felicidad también los encontramos en el thriller metaliterario 'El sonido de Atlantis' de Cabada. «La novela explora la clave moral, ética, pero sobre todo interpersonal, de como afectan las decisiones y los actos de una persona, en la felicidad de otra», relata.

El protagonista de esta trama, Jay, se enfrentará a su propio autor convirtiéndolo en un falso narrador omnisciente que acaba siendo un personaje más. «Cuando me puse a reescribir esa idea que tenía en un cajón, me di cuenta que tenía en mi mano un mundo y unos personajes. A veces me iba por una trama y luego retrocedía y la cambiaba. Y todo eso de manera externa estaba influyendo en el transcurso de la trama, así que decidí incorporarlo al libro y ver como afectaba de manera interna», argumenta. Cabada tenía inquietud por la metaliteratura aunque «aquí en España cuesta más que en EEUU por ejemplo, donde hay más literatura experimental».

Su estancia al otro lado del charco durante varios años y su relación con el cine de Hollywood, se adueñan de este libro que bien podría ser una película, por la utilización de lenguaje cinematográfico; o bien una ópera, por su estructura con preludio, actos y la gran referencia a recursos auditivos.