El inagotable legado de Rafael Chirbes Rafael Chirbes, en una de sus últimas entrevistas. / juanjo monzó Los herederos también preparan un congreso internacional y recopilan traducciones y charlas del escritor fallecido hace dos años Los familiares del autor impulsan la publicación de un cuento inédito y la edición de sus obras en valenciano NOELIA CAMACHO Valencia Sábado, 12 agosto 2017, 20:42

'El año que nevó en Valencia' es el título de un cuento inédito del escritor valenciano Rafael Chirbes (Tavernes de la Valldigna, 27 de junio de 1949 - Beniarbeig, 15 de agosto de 2015) que próximamente verá la luz. El novelista y autor de libros como 'Crematorio' o 'En la orilla' -título que le valió el Premio Nacional de Narrativa en 2014- dejó una importante producción literaria. Aunque no todo llegará a publicarse, por expreso deseo del autor valenciano. Sin embargo, este texto desconocido será editado dentro de un tiempo por Anagrama.

Así lo confesó a LAS PROVINCIAS Manolo Micó, director de la Fundación Rafael Chirbes y sobrino del novelista, que se encarga de gestionar la entidad que vela por la memoria del escritor. Micó reveló que, además, en diciembre, también se publicará en valenciano 'La buena letra', una de las obras más reconocidas de Chirbes. El encargado de la traducción es Carles Mulet y estará prologada por Alfons Cervera. Esta iniciativa es la primera piedra de un proyecto que pretende traducir a la lengua natal del literato algunos de sus textos.

Con todo ello, su legado parece inagotable. Sus familiares -concretamente sus sobrinos- son los encargados de mantener viva su memoria, sobre todo a través de su extensa producción literaria. Lo hacen gracias a la Fundación que impulsaron tras el fallecimiento del escritor el 15 de agosto de 2015, una fecha de la que el martes se cumplirán dos años.

Además, los homenajes en torno a la figura de un autor considerado imprescindible para entender la realidad social española siguen realizándose. Hay que mantener viva la llama de su creación literaria. Por ello, se está preparando también un congreso internacional, previsiblemente para la primavera del próximo año, en el que se debatan y se pongan en valor la figura y obra del valenciano.

Aún falta por concretar las distintas ponencias y temas a debatir sobre Rafael Chirbes, sin embargo, según Micó, podría llevarse a cabo en sedes repartidas entre la Universitat de València y la localidad de Dénia.

Chirbes dejó seis tomos de apuntes para que fueran analizados y ver si alguno se podía publicar

«Tenemos textos inéditos que si Rafael decidió no publicar en vida, no creemos que se deban editar», argumenta su sobrino. Lo que sí confirma es que existen una serie de documentos, agrupados en seis tomos de apuntes, sobre los que Chirbes pidió a Juan Manuel Ruiz, -vicepresidente y asesor literario de la fundación- que estudiara para ver si alguno de esos textos puede llegar a editarse. Si no es así, se dejaría en la fundación como material de estudio.

La Fundación Rafael Chirbes está situada en la casa de la localidad alicantina de Beniarbeig en la que el autor vivió sus últimos años. En ella se conserva el legado literario del autor así como su extensa biblioteca. Sus descendientes aseguran que ya están catalogados más del 60% de los ejemplares, es decir, presentan más de 5.000 títulos ya referenciados.

Asimismo, en la fundación también se conserva una colección de las primeras ediciones de sus libros y de unas 60 traducciones. Aunque, confiesan sus familiares, están recopilando más libros en otros idiomas. Asimismo, también están recogiendo un conjunto de charlas y conferencias, algunas escritas y otras en vídeo, para agrandar el legado literario del escritor.

Todo ello se suma a la reciente subida a las tablas de la obra 'En la orilla'. La novela se adaptaba para pisar los escenarios y demostraba las múltiples vertientes del legado de Rafael Chirbes.