Los clásicos valencianos optan al libro de verano

Portada de 'Obra poética completa' de Miguel Hernández, publicado por Alianza Editorial. La narrativa de Blasco Ibáñez y la poesía de Miguel Hernández regresan a las librerías en ediciones cuidadas

Los clásicos valencianos copan las estanterías de novedades de las librerías este verano. Junto a autores mediáticos como Sonsoles Ónega (de la que se publica 'Después del amor', premio de novela Fernando Lara 2017) o Jodi Ellen (que presenta 'El protector') títulos célebres de Blasco Ibáñez o de Miguel Hernández buscan conquistar nuevos lectores.

Las editoriales Alianza y L'Encobert incluyen en sus catálogos estivales reediciones de obras de estos autores, de los que este año se celebran los aniversarios de su muerte. La primera presenta una nueva recopilación de las poesías del oriolano Miguel Hernández, del que se cumplen 75 años desde su fallecimiento, justificando esta reedición en el gran interés que siguen despertando los trabajos del autor alicantino. El volumen distingue con claridad cada uno de los períodos de escritura del poeta, gracias a los textos críticos que se introducen. Un prólogo general presenta la figura del escritor y cada libro cuenta con su estudio particular. Como apéndice se incorporan los poemas iniciales de Hernández.

El mismo sello ha lanzado una versión de bolsillo de 'El rayo que no cesa', texto emblemático de este autor y único que él alcanzó a ver publicado en vida. «'El rayo que no cesa' es un libro mayor, no solo en la obra de Miguel Hernández, sino en la poesía española del siglo XX», escribe Jorge Urrutia en el prólogo que acompaña a esta edición.

Por su parte, con motivo del 150 aniversario de la muerte de Blasco Ibáñez Alianza lleva a las librerías 'Los cuatro jinetes del Apocalipsis', publicada en 1916 en pleno horror de la 'Gran Guerra'. Estructurada en torno a la historia de dos familias que, aunque provenientes de un tronco común, pertenecen a cada uno de los bandos del conflicto, la novela transcurre en los escenarios de una Europa rota.

L'Encobert publica en valenciano por primera vez los cuentos mas sociales de Blasco

La editorial valenciana L'Encobert también se suma al aniversario y, tal y como anunció el martes, publica en valenciano, «por primera vez y después de más de un siglo de la primera edición», los cuentos «más sociales y negros» del escritor Vicente Blasco Ibáñez, reunidos bajo el título 'Contes de la condemnada'.

El filólogo Juli Jordà, de UiDOS Serveis Lingüístics, los ha traducido y adaptado para la editorial L'Encobert, de la empresa cultural València Inmaterial. Los relatos se acompañan con las ilustraciones del artista Saida Granero y el prólogo del historiador Vicent Baydal.

'Contes valencians 2: contes de la comdemnada' refleja al «Blasco Ibáñez más realista y reivindicativo». «Blasco que usa la pluma para describir la realidad social que desea cambiar y denunciar las prácticas del caciquismo político y empresarial. Un libro donde podemos encontrar ambientadas en València historias de explotación laboral, corrupción política, mafia y, en general, de miseria», explican los impulsores del proyecto cultural.

A estos títulos cabe añadir las apuestas editoriales de las distintas instituciones valencianas que han celebrado con diferentes actos las efemérides de sus autores más célebres. Entre ellos destaca una biografía inédita de Blasco escrita por su hija Libertad en México y que ha sido promovida por el Ayuntamiento de Valencia. La Diputación de Alicante ha querido acordarse de otro autor nacido en la Comunitat al que se recuerda también en 2017, Azorín. La institución ha reeditado 'El Político' con una edición especial dirigida por Rafael Amorós.